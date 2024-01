/ / MILEI ADVIRTIÓ QUE LA ALTA INFLACIÓN SEGUIRÁ: "HAY QUE PURGAR POR UN AÑO Y MEDIO"

El Presidente resaltó que se haya cerrado el primer mes de su gobierno con un 25% de incremento de precios, pero adelantó que "todavía queda mucho acomodamiento de precios relativos".

"Recibimos un país al borde del estallido. La inflación venía viajando a un ritmo de 1% diario en la primera semana de diciembre. Se ha logrado poner un freno a esa dinámica explosiva, pero va a haber que seguir trabajando porque todavía queda mucho reacomodamiento de precios relativos", expresó el Presidente en una extensa entrevista en Radio Mitre.

"Estamos pagando las consecuencias del 'plan platita'. La política monetaria tiene un rezago de 18 a 24 meses. Estamos pagando los desaguisados de Guzmán y Massa. Lo único que hice es contarle la verdad a la gente y presentarle los distintos caminos. Salir de estas situaciones no es fácil y tiene costos", agregó.

"Parece que estamos dominados por simios que creen en los controles de precios, que creen que emitir no genera inflación, que la inflación es multicausal. Bueno, si usted aplica soluciones de simio, ¿qué quiere, resultados de Einstein? No, va a tener resultados de simio", analizó.

Además, ratificó que "el déficit cero no es negociable" y, por lo tanto, "el ajuste será mayor" si no se aprueba la Ley Ómnibus. "Los daños que sufra la población, en profundidad y en tiempo, están del lado del Congreso", aseguró. "Cuantas mayores dilaciones y tonterías se hagan desde la política, el mercado te pasa la factura. O se ponen los pantalones largos para que los argentinos estemos mejor o el mercado nos pasa factura", subrayó, e insistió en que "la austeridad no es negociable".

FUENTE Y FOTOS: Política Argentina