/ / SÁENZ PEÑA: PRECIOS EXCESIVOS Y FUERTE DERRUMBE EN LAS VENTAS PARA EL DÍA DE REYES

Los Reyes Magos vinieron con aumentos del 200 % y una estrepitosa caída en las ventas en Presidencia Roque Sáenz Peña. A pesar de las ofertas en cuotas, las transacciones no repuntaron.

A pesar de la gran dispersión de precios, a la hora de elegir un juguete, los compradores tuvieron que gastar un promedio de $20.000, según un sondeo de un reconocido bazar y juguetería de esta ciudad.

RESIGNAR RENTABILIDAD Y EN CUOTAS

En la recorrida por los comercios de referencia a la hora de adquirir un regalo, los encargados de locales y propietarios en algunos casos dijeron que "se tuvo que resignar a perder unos pesos, para poder vender un poco más, porque como venía el parate, creíamos que las ventas no se podían mejorar, así que el propietario optó por no aumentar tanto el precio de los juguetes más costosos", explicó Carlos, encargado de una tradicional juguetería de la ciudad. Quien además aclaró que, "a pesar de la venta en pagos de tres cuotas sin interés para todas las tarjetas, no mejoró mucho", completó el vendedor.

Mientras que el caso de otra situación, en cuanto a las ventas de Reyes, desde la casa del juguete uno de los empleados dijo que "no se vende como años anteriores, pero que no solamente se debe a los precios ajustados, se cambió la costumbre de los regalos de Reyes Magos que tenía que ser un camioncito o una muñeca.

Hoy los chicos piden un celular desde los seis o siete años y eso aquí no vendemos, seguramente las casas comerciales de electrodomésticos vendieron más que nosotros para esta fecha especial" comparó el vendedor.

PARA REGALAR Y REVENDER

Se pudo llegar a ver también a comercios de regalos que venden al por mayor, donde se les hace un descuento a quienes lleven para revender. Mayra es una comerciante de la localidad de Pampa del Indio, dijo que "continuamente compra de todo en la ciudad para su negocio, pero que últimamente con los precios luego de la asunción del actual gobierno, se le está complicando un poco más. Aunque, reconoció la vendedora, la inestabilidad económica se viene acentuando desde hace largos meses" sostuvo.

Sin embargo, para quienes ofician de reyes magos, se asombraron por el precio de la totalidad de los artículos. Sonia es una vecina que se disponía a buscar regalos y sorprendida con los precios dijo que "no le queda otra que llevarlos de todas maneras; si bien el aumento comparado al del año pasado está muy ajustado con la realidad que está viviendo el país y con los constantes ajustes de precios", se refirió la mujer.

Amanda, una abuela rey mago, dijo que deberá cumplir con varios pedidos y para ello tendrá que gastar alrededor de $20.000, haciendo los ajustes de acuerdo con su situación económica. Contó sorprendida el precio de un camioncito que debía llevar al precio de $35.000 y una muñeca de las que tienen artículos de cocina a $17.000. "Bueno, creo que con lo que ya he comprado estaré para cumplir en este año que está costando tanto", dijo la jubilada.

FUENTE Y FOTOS: Norte