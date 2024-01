/ / (video) MILEI TILDÓ DE "ASESINO" AL PRESIDENTE DE COLOMBIA Y DESATÓ UN ESCÁNDALO DIPLOMÁTICO

El Presidente brindó una entrevista donde emitió polémicas definiciones sobre varios líderes de la región, en especial de Gustavo Petro. La Cancillería colombiana repudió los dichos a través de un duro comunicado.

Durante una nota con la periodista Patricia Janiot, exconductora de la cadena CNN, el libertario aseguró que Petro “está hundiendo a Colombia”, entre otras opiniones que realizó sobre otros mandatarios, como es el caso de Gabriel Boric y Nayib Bukele.

”El gobierno de Colombia rechaza enérgicamente esta declaración, que atenta contra la honra del primer mandatario, quien ha sido elegido de manera democrática y legítima”, afirmó en un comunicado el Ministerio de Relaciones Exteriores colombiano, Álvaro Leyva.

En un comunicado que publicó en su cuenta de la red X, el diplomático advirtió: “Las palabras del Presidente Milei desconocen y vulneran los profundos lazos de amistad, entendimiento y cooperación que históricamente han unido a Colombia y Argentina, y que se han reforzado a lo largo de dos siglos".

Además, explicó que “en consecuencia de las circunstancias creadas por las palabras del Presidente de Argentina”, el Gobierno de Colombia “llama de manera inmediata a consultas” a su embajador en Buenos Aires, Camilo Romero.

En medio de una especie de ping-pong de definiciones con la entrevistadora, Milei expresó su opinión sobre el presidente de Chile, Gabriel Boric, a quien señaló como "alguien que tiene las ideas incorrectas”. En tanto, sobre Nayib Bukele, mandatario de El Salvador, sostuvo que es “alguien que, a pesar de la adversidad, logró llevar a cabo su programa de gobierno”.

Además, aprovechó la oportunidad para volver a remarcar su afinidad con las ideas del expresidente de Estados Unidos, el magnate Donald Trump. "Es uno de los líderes de la libertad en contra del socialismo global”, aseguró.

Las polémicas declaraciones de Milei en campaña contra China y Brasil

Los controversiales dichos de Javier Milei para con el presidente colombiano se suman a una cada vez más extensa lista que incluye comentarios contra otros líderes y países, que comenzó durante su campaña presidencial.

El líder de La Libertad Avanza había asegurado en vísperas del balotaje con Sergio Massa que, en caso de ganar las elecciones, cortará relaciones diplomáticas con "las dictaduras comunistas de la región" y apuntó contra el presidente de Brasil, Lula da Silva.

En una entrevista con el periodista peruano Jaime Bayly, Milei tildó al presidente brasileño de "comunista y un gran corrupto", señaló que no le interesaba mantener relaciones diplomáticas con el mandatario brasileño y adelantó que no se reuniría con él.

En esa misma línea, insistió con romper relaciones comerciales con China y declaró: "No voy a ser aliado de los comunistas". "No quiero saber nada con comunistas, con aquellos que no respetan la paz, con los autócratas y los que no respetan la democracia liberal", señaló durante un encuentro con empresarios.

Durante el reciente reportaje, Janiot le preguntó si mantenía esta postura respecto a la posibilidad de mantener vínculos comerciales con China y Milei aseguró que "durante la campaña se ha mentido mucho sobre sus propuestas" y apuntó contra los "periodistas corruptos que mienten en favor de un grupo y tergiversan los hechos".

