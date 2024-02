/ / ASISTENCIA ALIMENTARIA: EL GOBIERNO ACORDÓ CON IGLESIAS EVANGÉLICAS Y LA FUNDACIÓN CONIN

Tras desconocer la "fila del hambre", Pettovello acordó con iglesias evangélicas y la fundación Conin por asistencia alimentaria.

Jornada cargada de tensión en el Ministerio de Capital Humano. Los movimientos sociales trasladaron el reclamo de asistencia alimentaria hacia las inmediaciones de la cartera, tal como había solicitado su titular, Sandra Pettovello. Sin embargo, no fueron atendidos. En cambio, sí recibió a referentes de iglesias evangélicas y de la fundación Conin, con quienes firmó convenios para entregar fondos por ayuda alimentaria.

El reclamo comenzó a media mañana cuando cientos de personas comenzaron a apostarse en las puertas del Ministerio, después que la propia Pettovello anunciara días atrás que recibiría "una por una a la gente que tiene hambre". Con el correr de las horas, la fila se extendió por cerca de 30 cuadras. Ante el desborde, el gobierno comunicó que no los atendería y pidió que los pedidos se realicen a través de los "canales oficiales".

En la concentración, las personas -que se manifestaban con aplausos y con pancartas- reclamaron a las autoridades de Capital Humano. "Estamos haciendo la fila, la fila que llamamos la ‘fila del hambre’, para visibilizar y denunciar la situación de emergencia alimentaria que no se da solo en los alrededores del Obelisco sino que es es una urgencia a nivel nacional", explicó a Télam la secretaria gremial de la UTEP, Johanna Duarte.

"Yo no cité a la gente para que esté bajo el sol, los convocaron los dirigentes. El otro día, al verlos en la puerta del ministerio, bajé para atenderlos por una situación puntual. Pero esta vez no los voy a recibir porque yo no los convoqué. Fueron los dirigentes que usan a la gente y la hacen hacer cola bajo el sol", respondió la ministra ante el reclamo de las personas convocadas por la Utep que esperaban en la vereda.

Casi al mismo tiempo que se expresaba la Ministra también lo hacía Manuel Adorni. El portavoz presidencial se pronunció respecto a la situación en su habitual conferencia de prensa diaria, mientras la fila en la sede central de la cartera crecía en extensión. "Hoy no los va a recibir y jamás los ha citado. No ha sido la intención de la ministra que la gente la pase mal al rayo del sol con estas temperaturas que estamos teniendo", agregó Adorni.

En el comunicado emitido en las redes sociales de Capital Humano se señaló además que el objetivo que persigue el Ministerio es "eliminar la intermediación" y que en ese proceso se buscará "contener a los que menos tienen acercando asistencia de la manera más efectiva y transparente". "La ayuda social se financia con el esfuerzo de todos los Argentinos", remarcó la cartera.

Cambio de interlocutores

Mientras se desconcentraba la protesta, la ministra Pettovello y el secretario de Niñez, Adolescencia y Familia, Pablo De La Torre, se reunieron con representantes de la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la Argentina (Aciera), para firmar un convenio de asistencia alimentaria.

El monto a invertir por el Ministerio de Capital Humano será de $ 177.500.000, según se informó. "La comida de los argentinos no está en discusión (...) no es una variable de ajuste. Lo que si es una variable de ajuste son los intermediarios y entendemos que en materia alimentaria había intermediarios que hacían negocios con la pobreza", señaló Adorni durante la conferencia, tras informar sobre la firma del convenio.

Asimismo, por la tarde, la ministra de Capital Humano firmó un acuerdo con la Fundación Cooperadora Nutrición Infantil (Conin), con el fin de "desarrollar proyectos y programas de acción" relacionados con el Plan Argentina contra el Hambre.

Según se informó en un comunicado, este plan se apoya en "el fortalecimiento de las acciones" que lleva adelante el Programa Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional e implica "la promoción y fortalecimiento del Acceso a la Canasta Básica de Alimentos".

