/ / DURO REVÉS PARA EL GOBIERNO EN DIPUTADOS: CAYÓ LA LEY ÓMNIBUS Y VUELVE A COMISIÓN

Luego de una sesión marcada por las negociaciones del Gobierno y cruces entre legisladores, el proyecto enviado por el Gobierno al Congreso regresará a comisión después de una moción solicitada por el jefe del bloque de La Libertad Avanza en Diputados, Oscar Zago.

La vuelta a comisión, con la suspensión de la sesión, se produjo debido a la falta de acuerdos para aprobar artículos claves de la iniciativa promovida por el gobierno del presidente Javier Milei, como las privatizaciones de empresas públicas, el sistema de endeudamiento y temas de seguridad.

La Cámara de Diputados había pasado a un cuarto intermedio alrededor de las 18:30, antes del debate por las privatizaciones que finalmente no se realizó, que incluyó una reunión con los jefes de bloque. Sin embargo, Germán Martínez, que encabeza el bloque de Unión por la Patria, no participó del encuentro debido a que no le permitieron acceder.

En diálogo con la prensa en el Congreso, Zago apuntó contra los gobernadores y los responsabilizó por la vuelta del proyecto a comisión. "Hubo cuestiones que hay diputados que se habían comprometido a acompañar a través de los gobernadores, los gobernadores no cumplieron con su palabra así que el tratamiento vuelve a comisión para seguir trabajando y dialogando con el conjunto de los bloques", marcó.

Por su parte, Martínez consideró que lo ocurrido este martes "es claramente una derrota parlamentaria de Javier Milei". En tal sentido, advirtió sobre complicaciones del proyecto: "Hoy estamos volviendo al lugar que nosotros propusimos el miércoles de la semana pasada. La primera moción que realicé yo cuando se empezó a tratar este tema era la vuelta a comisión. Veíamos venir las dificultades que iba a haber, en primer lugar por todo el trámite parlamentario que había sido absolutamente deficiente y oscuro".

