/ / EL DIÁLOGO ENTRE EL PAPA FRANCISCO Y MILEI: "TE CORTASTE EL PELO..."

Después de que se conocieran urbi et orbi decenas de fotografías del abrazo fuera de protocolo del Papa Francisco con el presidente Javier Milei, el Vaticano distribuyó un breve video en el que se puede escuchar buena parte del diálogo.

Después pasan a una repetida sesión de "gracias". "Un gusto en verte", dice el Papa. "Gracias por recibirme", responde Milei. "Gracias por venir", cierra Francisco. Enseguida el presidente argentino le pregunta: "¿Puedo darle un abrazo?" El Papa asiente: "Sí hijo, sí". Y ahí se produce el fotográfico momento. El Vaticano se preocupó en difundir quién le pidió el abrazo a quién.

🎥HIGHLIGHTS | Pope Francis met with the President of Argentina, @JMilei, at the end of the Holy Mass in St. Peter’s Basilica, where the Holy Father canonized ‘Mama Antula,’ Argentina’s first female saint. pic.twitter.com/9bDmZDgLHH