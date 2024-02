/ / SÁENZ PEÑA - CAMINO AL AEROPUERTO: BESTIAL ATAQUE Y ASALTO A RECONOCIDO VECINO. "ESTOY VIVO DE MILAGRO"

La inseguridad no da tregua en Presidencia Roque Sáenz Peña, donde a cualquier hora del día florecen los robos y asaltos en los cuatro puntos cardinales de la ciudad y zonas periféricas, delitos cometidos cada vez con más ensañamiento y salvajismo hacia las indefensas víctimas. En esta oportunidad la víctima fue un reconocido vecino de la zona céntrica saenzpeñense, que como todas las tardes sale a andar en bicicleta. Este jueves decidió recorrer por Avenida 33 con intenciones de llegar hasta el Aeropuerto.

Sin embargo, en el camino fue sorprendido por dos peligrosos delincuentes armados que sin mediar palabra lo empujaron haciéndolo caer, y una vez en el suelo le pegaron un feroz hierrazo en la cabeza mientras le robaban su bicicleta con la que huyeron. Un ocasional motociclista que pasaba por el lugar vio a "Tuty" todo ensangrentado y juntos en la moto fueron en persecución de los malvivientes, que utilizando el mismo hierro galvanizado con el que lo golpearon, armaron una escopeta "tumbera" y le apuntaron con el arma de fuego para intentar ejecutarlo ahí mismo. "Nos fuimos inmediatamente de ese lugar. De milagro apareció ese muchacho que muy atento logró rescatarme y sacarme de la zona. Yo estaba muy asustado y totalmente bañado en sangre. Me iban a matar. No era mi hora. Estoy vivo de milagro", contó, todavía conmocionado; Daniel "Tuty" Díaz a Periodismo365.

Cabe mencionar que el reconocido vecino fue durante muchos años comerciante y propietario del tradicional Súper Kiosco "Tuty", ubicado en pleno centro saenzpeñense. Hoy, alejado ya de las largas jornadas de trabajo en la actividad comercial, sale generalmente por las tardes "a pedalear un poco porque hace muy bien a la salud. Este jueves a las 17.30 horas iba en mi bicicleta camino al Aeropuerto cuando en la esquina del Complejo Punta Norte veo a dos tipos que venían caminando. Uno de ellos se me cruzó y el otro como que se quedó en el medio de la calle y mirando para otro lado. Yo pensé que estaban distraídos y frené un poco la bicicleta. En ese momento se me vinieron los dos, me enfrentaron, se agarraron del manubrio y me tiraron violentamente al suelo. Me arrancaron la bicicleta de un tirón y yo tirado en el piso intenté defenderme, pero el otro delincuente vino de atrás y me pegó con todas las fuerzas, con un fierro en la cabeza", explicó "Tuty".

La víctima detalló que en ese momento "apareció un muchacho en una motocicleta y al ver lo que sucedía paró y me llevó en su moto a perseguir a los delincuentes. Los alcanzamos en un puente que está antes de llegar al complejo La Pacú. Al que iba en la bicicleta lo quisimos cerrar y el de atrás que venía corriendo, con el mismo caño que me pegó; armó una escopeta tumbera y nos apuntó como para ejecutarnos. Entonces tuvimos que seguir nomás y llamamos al 911 pero no contestaba nadie, de repente llegó una camioneta que justo pasaba por ese lugar y me llevó hasta la Comisaría 4º donde los efectivos se portaron muy bien, me hicieron pasar al baño y me dieron una toalla para que me limpie porque yo estaba totalmente ensangrentado. Subimos al patrullero y anduvimos una hora dando vueltas por todos los alrededores, el Barrio Tiro Federal, todos los accesos a barrios complicados de la zona, preguntando a los vecinos; pero nadie vio nada".

"Tuty" Díaz comentó a Periodismo365 que los efectivos de Comisaría 4º lo llevaron a la División Medicina Legal "donde además me tomaron la denuncia. Tengo que dar gracias a Dios que estoy vivo, con eso parece que ya nos estamos conformando", cerró el popular "Tuty" Díaz, quien en redes sociales publicó la foto de su bicicleta pidiendo a la gente que por favor avise en caso de verla circular o si está a la venta en grupos de compra-venta en Facebook. "Tengo dos puntos de sutura en la cabeza pero estoy bien gracias a Dios", remarcó finalmente.

