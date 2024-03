/ / ACINDAR, EN LLAMAS CON PLANTAS PARALIZADAS, DESPIDOS Y CORTES DE RUTA: "SI ENTRA ACERO CHINO AL PAÍS NO HAY MÁS TRABAJO PARA NADIE"

La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) acompaña un conflicto en Acindar, una de las mayores acerías de Argentina. En La Matanza de Buenos Aires y La Tablada de Rosario están de paro general, en la planta Siderar de San Nicolás hubo despidos y en la santafesina de Villa Constitución, los trabajadores decidieron cortar la ruta.

El secretario general de la UOM Abel Furlán señaló en ese contexto que "Milei no tiene a los sectores productivos en su radar, y nunca habla de trabajadores ni de industria". También cargó contra el grupo Techint, que "en diciembre, incrementó el valor de la chapa casi en un 100 por ciento, han hecho un festival con los precios del acero en los últimos 90 días, y eso lo pagó el pueblo argentino".

Su par de la seccional La Matanza, con jurisdicción sobre la planta de Acindar en La Tablada, Esteban Cabello, explica detalladamente la situación: "Van a cerrar las cuatro plantas, pero no en simultáneo, sino de acuerdo a la etapa del proceso industrial, porque no todas hacen lo mismo. Nosotros, en La Tablada, hacemos trefilación con lo que ellos funden. Si ellos dejan de fundir, no tenemos cómo hacer los alambres e insumos para el campo. Nos toca parar desde el lunes 18".

"Nosotros tenemos el mismo salario de noviembre, con 70 puntos de inflación en el medio, entonces no vamos a aceptar ninguna suspensión si no actualizan salarios", afirmaron a Página/12. "Había una conciliación obligatoria que terminó el lunes. En estos días lo explicamos en asamblea y todos los trabajadores lo aceptaron. Por eso hoy no fue nadie a trabajar".

Se trata de 400 trabajadores paralizados y en conflicto. La empresa, además, despidió recientemente a 250 trabajadores, entre 150 tercerizados y 100 contratados. Sin obra pública, las ventas directas e indirectas caen en picada, la mercancía industrial no circula.

El jueves, encabezada por la UOM de Villa Constitución, y apoyada por el resto de la CGT local y varios sindicatos nicoleños, se cortó la ruta 9 entre las provincias de Buenos Aires y Santa Fe, por el cierre de la planta local de Acindar.

El secretario general de la seccional Villa Constitución de la UOM es Pablo "Piparra" González, quien sostuvo que "la movilización no es sólo en defensa de los trabajadores de Acindar sino de todo el pueblo, porque si Acindar cierra, acá no va a quedar nadie. Ellos ya anuncian suspensiones, sin haber hablado ni acordado con nosotros, si lo hacen realmente, el conflicto sigue y nosotros seguimos en la ruta como hoy", explicó el dirigente. González agrega que "entre los despedidos hay gente que votó a Milei, muchos de ellos contratados y ahora, de a poco, van asimilando lo que significa. Si entra acero chino al país no hay más trabajo para nadie", advierte.

“Villa Constitución tiene una cultura muy particular. Acindar es el principal empleador y principal contribuyente. Todos, del almacenero al empleado municipal, saben que el pueblo es Acindar- dependiente. Entonces se movilizan para defender lo que les corresponde, del primero al último”, explica un sindicalista de la localidad vecina.

De hecho, se armó una multisectorial donde, además de los sindicatos, están los estudiantes, comerciantes y pymes entre otras representaciones. El viernes 8 culmina la conciliación laboral dictada por el gobierno y la multisectorial se encuentra alerta, a la espera de posibles anuncios de despidos.

