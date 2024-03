/ / AJUSTE DE MILEI: YA SUMAN 43 LOS DESPIDOS EN EL PARQUE INDUSTRIAL LA RIOJA

El gremio del vestido de La Rioja denunció los despidos a causa de la caída en las ventas. Desde el sector empresario confirmaron cesantías y adelantaron que varias empresas analizan reducir la jornada laboral: "La situación es alarmante".

"Hubo 43 despidos entre enero y febrero por las reestructuraciones que hacen las empresas por una caída de las ventas que fue entre un 40% y un 50%. Se rompió la cadena de pago y las empresas tienen producción sin vender, no tiene pedidos y están sobreestockeadas", afirmó Castro en declaraciones a Riojavirtual Radio.

El gremialista precisó que los procesos de reestructuración y de despidos se dieron en diferentes empresas, todas vinculadas al rubro de la confección de ropas, porque el sector tuvo una caída en el consumo que estuvo por encima del 40%.

El representante de FONIVA destacó que ante estos despidos ya intervino la Secretaría de Trabajo y que se indemnizará a la mayoría de los trabajadores que perdieron su empleo. "La Secretaría de Trabajo siempre está presente, el 90% de los despedidos cobraron el 100% de la indemnización", resaltó.

Castro sostuvo también que en el sector se vivió "el peor enero en los últimos ocho o nueve años en materia de ventas". "La industria nuestra es por consumo, lo primero que cae es nuestra industria, porque si a la gente no le alcanza para comer menos para comprar ropa. Además, al caer la obra pública también venden menos ropa de trabajo las empresas".

En este contexto, el gremialista comentó que algunas empresas del sector ya están pensando en la posibilidad de reducir en un día la jornada semanal de trabajo como vía para reducir costos ante la falta de ventas. "Algunas empresas están planteando un día sin trabajar", acotó.

En tanto, desde el sector empresario, confirmaron los despidos y también que algunas empresas analizan poner en marcha algún sistema de reducción horaria de la jornada laboral. "Tenemos una caída abrupta de las ventas. Todavía no hubo despidos masivos pero sí hubo gente que perdió su trabajo. Hubo despidos en el sector de la confección que es el que más se ve afectado a nivel país. La situación es alarmante", afirmó el vicepresidente de la Unión de Industrias Riojanas (UNIR), Juan Carlos Serrano en diálogo con el mismo medio.

El titular de UNIR adjudicó a las medidas económicas que tomó el gobierno de Javier Milei como la causante de la grave crisis que vive el sector a tan solo dos meses de asumida la nueva administración nacional. "Todas las medidas que se tomaron en estos dos meses han afectado el consumo de la gente en niveles muy fuertes y esto genera una caída drástica de las ventas y cuando uno no vende empiezan los problemas", dijo. Serrano agregó que actualmente las industrian intentan "sostener para que no se caiga todo".

Fue allí cuando confirmó que algunas empresas analizan un plan de reducción de la jornada laboral. "Lo de la reducción horaria va a depender de cada empresa, de cómo lo puedan manejar. Hay sectores que están más golpeados que otros. Algunas empresas adelantaron vacaciones, otras plantean reducciones horarias, El tema acá es que los sueldos no alcanzan y todo aumento que se plantea a nivel paritarias es mucho para una empresa que no está vendiendo", sostuvo.

Por último, Serrano cuestionó la mirada que el Gobierno nacional tiene para con la industria. "Este no es un Gobierno nacional que esté buscando un valor agregado al producto. En los principales países del mundo buscan generar valor agregado dentro de sus propias fronteras y no se ve esa intención en este gobierno", señaló. En Catamarca también se produjeron en enero despidos en la ex Neba, también por la caída abrupta de las ventas.

FUENTE Y FOTOS: El Ancasti