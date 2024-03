/ / CHACO: ANTE LA OLA DE ROBOS Y LA FALTA DE POLICÍAS, PADRES DE UNA ESCUELA CONTRATARÁN SEGURIDAD PRIVADA

Se trata de la Escuela de Educación Técnica 16, del barrio San Cayetano. El establecimiento escolar sufrió dos robos en las últimas dos semanas. En uno de ellos sustrajeron dos bombas de agua que imposibilitaron el inicio de clases. Los padres, directivos y docentes acordaron contratar a una empresa de seguridad privada para que custodie el edificio durante la madrugada.

La Escuela de Educación Técnica 16 está ubicada en avenida Hernandarias 2220, en Resistencia, y cuenta con 600 alumnos que concurren mañana, tarde y noche a sus aulas y talleres. Este colegio viene padeciendo una grave secuencia de robos y destrozos que afectan su normal funcionamiento.

El primero se produjo durante el fin de semana previo al inicio de las clases, cuando un grupo de desconocidos robaron dos bombas de agua y provocaron destrozos en el lugar. El segundo, se dio el lunes por la madrugada. En esta ocasión la policía logró detener a un sujeto y recuperó elementos sustraídos.

En este marco de inseguridad, y con las clases paralizadas debido a la falta de agua, los directivos de la institución convocaron este martes por la mañana a una reunión de padres y madres para informar sobre la situación y debatir posibles medidas para solucionarla. También participaron policías de la Comisaría Sexta.

Ante un numeroso grupo de padres, los directivos informaron que se solicitaron varias cuestiones al Ministerio de Educación. En primer lugar, y lo más urgente, fue la reposición de las bombas de agua, sin las cuales es imposible dictar clases. Y la otra es la presencia de un sereno, en el horario de las 10 de la noche y las 6 de la mañana.

La respuesta de Educación no conformó a los directivos. En primer lugar, señalaron que desde la cartera educativa se indicó que las bombas podrían estar instaladas a la brevedad pero que las mismas podrían durar poco tiempo si es que no se hacía algo con respecto a la seguridad del establecimiento. En relación al sereno, les comunicaron que por un problema con el seguro (aparentemente no se estaría pagando seguro de vida) no pueden derivar a ninguno para realizar dicha tarea que podría ser riesgosa.

Policías

En relación a la posibilidad de contar con presencia policial, el propio jefe de la comisaría sexta, Darío Herrera, se presentó en la reunión brindando detalles de por qué esto se puede dar sólo a medias. Dijo que su jurisdicción es de una gran magnitud territorial, con varios barrios donde habitan alrededor de 50 mil personas, con una gran cantidad de escuelas, tanto primarias, secundarias como jardines de infantes.

También indicó que no cuenta con personal suficiente para realizar la custodia requerida y que actualmente la comisaría tiene tres patrulleros, pero que uno de ellos está descompuesto. Remarcó también que los alrededores a la EET 16 están oscuros y con el pasto alto, cuestión que debería hacerse cargo el municipio de Resistencia para evitar que la zona se torne más insegura.

Tras el encuentro, que no estuvo exento de cruces entre padres, se decidió juntar dinero para contratar un servicio de seguridad privada. Para eso, la cooperadora solicitó una colaboración mínima de dos mil pesos para cubrir un servicio que tiene un valor, en este momento, de 400 mil pesos mensuales. A eso se le sumará la instalación de cámaras de seguridad y alarmas que estarán directamente conectadas con la comisaría de la zona.

Jorge López, director de la Escuela, reconoció al portal capitalino Chaco Día por Día que no recuerda una situación en la cual una escuela pública tenga que contratar seguridad privada. “Honestamente no conozco. Esto empezó a sobrepasarnos a todas las escuelas”, afirmó.

En respuesta a la consulta respecto de cuando comenzarían las clases, las cuales tienen un retraso de dos semanas, el docente dijo no tener una fecha exacta, pero consideró que será “a la brevedad”. Ató esta cuestión a la posibilidad de que Educación reponga las bombas de agua y que las mismas estén a resguardo. “Yo no puedo permitir que los baños estén sucios porque los chicos y docentes se pueden agarrar cualquier tipo de infección. Ni tampoco estar sin agua con estos calores”, reconoció.

