/ / SÁENZ PEÑA: LA UNCAUS ENTREGÓ TÍTULOS A EGRESADOS DE DISTINTAS CARRERAS

La Universidad Nacional del Chaco Austral, entregó títulos a un notable número de egresados de distintas carreras. La ceremonia de graduación celebró el logro académico y la contribución de la universidad al desarrollo educativo regional.

En la misma línea, Rodríguez destacó: "Tengo la suerte de ser docente de los últimos años de la carrera y conozco personalmente a los nuevos egresados por ello me siento muy orgulloso de participar y emocionado por ser parte del esfuerzo de la sociedad para que ellos puedan ser profesionales y brindar sus servicios a nuestra gente".

Hizo hincapié que desde la cartera sanitaria quieren trabajar con los médicos recién egresados y con su formación continua desde el lugar donde se desempeñen. "Es un sistema un poco híbrido, pero lo queremos implementar al creer que es justo para los médicos tener una mirada contemplativa que tenga que ver con su formación más allá de la formación de un pre grado", resaltó el titular de la cartera sanitaria. Agregando que los nuevos profesionales elegirán donde quieren ir a establecerse y ahí es donde el Ministerio juega un rol preponderante ya que es el mayor empleador de profesionales de la salud.

Además, el Ministro Sergio Rodríguez planteó que es importante tener una mirada contemplativa hacia los profesionales dedicados a la atención de los pacientes y sobre todo se debe tener un reconocimiento no solo económico, sino también humano y profesional. Destacó también el rol de la Universidad pública en la formación de la población y se definió como un defensor de esta.

Para concluir, reflexionó: "Me causa un poco de molestia el termino gratuito para la salud y la educación porque, no es gratuito cuando alguien está aportando para que nosotros podamos tener acceso a alguno de estos dos y lo que no se puede negociar es que toda aquella persona que quiera superarse y estudiar tenga la oportunidad como cualquier otra".

En este día tan especial para la UNCAUS el Rector Germán Oestmann esbozó su alegría por los nuevos profesionales que recibieron sus títulos de médicos, farmacéuticos, licenciados en educación física, licenciados en gestión educativa, técnicos, ingenieros y abogados. Destacando que la Argentina y el Norte de país estuvo representada en ese acto ya que hay egresados de Santa Fe, Malabrigo, Corrientes, Formosa, Tucumán, entre otros lugares de la geografía de nuestro país. "Esto para nosotros es un motivo de alegría ya que siempre hablamos del gran compromiso que comienza para los profesionales en esta nueva etapa de dejar atrás al estudiante pasando a ser un profesional y comenzando a volcar todo lo aprendido en el aula y sobre todo los valores que adquirieron en la casa que forman a un profesional de excelencia que es lo que se busca desde la universidad" resaltó el Rector. Agregando además que la UNCAUS busca ser una huella en todo el camino que comienzan a recorrer a partir de ahora en las distintas disciplinas de la que egresaron.

El Rector también fue contundente al manifestar que en 15 años de vida de la Universidad es muy grato ver cuando los egresados vuelven a sus lugares de origen ya como profesionales. Agradeció además la presencia del Ministro de Salud Sergio Rodríguez por estar presente en la ceremonia ya que forma parte del cuerpo docente de la universidad, pero ahora desempeña un nuevo rol.

En este día tan especial la flamante médica egresada María Belén Síkora, llena de alegría y satisfacción por haber logrado cumplir su objetivo de recibirse después de 6 años de carrera deja un mensaje a aquellos que van a estudiar medicina. "Es una profesión larga, hay que dejar muchas cosas de lado pero que, con constancia, esfuerzo, perseverancia se puede y para aquellos que ya están cursando la carrera deben seguir el camino, no deben decaer. Aunque el título se vea muy lejano, llega".

Periodismo365