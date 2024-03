/ / (videos) SÁENZ PEÑA - ODISEA DE UN EMPRESARIO: BANDA CON ROPA DE POLICÍAS, ROBA UNA CAMIONETA EN RUTA NACIONAL Nº 95. APARECIÓ EN EL BARRIO SAN CAYETANO

En la madrugada de este domingo, un empresario saenzpeñense fue interceptado en plena Ruta Nacional Nº 95 cuando regresaba de una reunión en la ciudad de Villa Ángela. En cercanías de Sáenz Peña, dos sujetos con ropas similares a la Policía le hicieron señas con linternas para que detenga la marcha. Al parar el vehículo lo hicieron descender como para revisar el interior, pero al estar en marcha subieron a la camioneta y se la robaron, dando un giro en sentido a La Tigra, dejando a la víctima sola en la oscuridad de la noche. En una verdadera odisea, el empresario caminó aproximadamente 20 kilómetros hasta llegar a un predio de Secheep, donde pudo agarrar señal de telefonía celular y pedir auxilio. Más tarde la División Investigaciones Complejas encontró abandonada la camioneta con patente uruguaya en el Barrio San Cayetano de Presidencia Roque Sáenz Peña. Afortunadamente el automovilista no resultó lesionado.

Ya en la medianoche, el comerciante se retiró y fue hasta la estación de servicios situada frente al comedor, donde llenó el tanque de nafta súper de su camioneta Toyota, modelo SW4, tipo Pick iPhone, blanco con techo negro, dominio Nº IAG4167, la cual posee dominio de Uruguay y 12.000 kilómetros de recorrido. Luego, a las 00.15 horas de este domingo inició viaje por Ruta Nacional Nº 95 hacia Sáenz Peña, y en cercanías a la localidad de La Tigra observó un automóvil que venía detrás suyo, el cual le hizo señas de luces en dos oportunidades, no dándole importancia y continuó la marcha.

Al llegar al cruce La Negrita, vio a dos sujetos que le hicieron señas de luces con linternas, aparentando ser control policial. Los individuos tenían uniforme similar a policías, incluso chombas con la palabra "Policía", con letra aparentemente color dorado, con el logo de un gallo (similar al de la Policía del Chaco) y pantalón tipo jeans, color azul, sin gorra.

Al detener la marcha un sujeto lo hizo bajar del vehículo para controlar lo que llevaba en el baúl, notando que los mismos tenían tonada santafesina o similar. En ese momento un segundo sujeto se le cruzó delante del rodado (no observó en ningún momento algún tipo de arma).

Pero al bajar de su camioneta apareció un tercer sujeto que descendió de un automóvil que había quedado estacionado detrás de su camioneta, y el denunciante manifestó estar seguro que era el auto que le hizo señas de luces anteriormente. Luego los delincuentes le sacaron la llave de arranque y el tercer malhechor que estaba más exaltado se subió a su camioneta y giró en "U", con dirección a La Tigra, y detrás lo hizo el otro vehículo.

Seguidamente los dos sujetos que lo pararon en primera instancia, lo llevaron caminando sin ejercer violencia hacia el cruce del camino rural con la ruta, diciéndole que no los mire ni tampoco se de vuelta a mirar, que solo siga caminando, logrando observar otro vehículo en el cual se movilizaba la banda delictiva (una camioneta de alta gama).

En esas circunstancias el hombre, en la total oscuridad de la noche inició una caminata por unos 20 minutos y escuchó que la camioneta se retiró, continuo caminando y cuando miró que ya no había nadie, regresó por el camino rural hasta la ruta.

No le robaron su celular ni tampoco su billetera con $15000. En ese momento llamó reiteradamente al 911 pero no pudo por no tener señal con su celular e intentó pedir ayuda en una casa situada frente al lugar donde le robaron su camioneta, pero los perros lo atacaron y decidió retirarse, para en principio caminar por sector limpio lindante al alambrado por unos 300 metros y desde allí lo hizo por la banquina y en partes por la propia Ruta, peregrinando por un trayecto de casi 20 kilómetros a pie, llegando hasta un predio de la empresa Secheep, donde tuvo señal telefónica y pudo establecer llamada con el abonado 911 de Sáenz Peña. Afortunadamente no resultó lesionado en el ilícito.

Intervino el Fiscal en turno y se coordinó trabajos con intervención del Gabinete Científico del Poder Judicial. Se procederá a recibir testimoniales a los lugareños de la zona. Más tarde, ya entrada la madrugada, efectivos de la División Investigaciones Complejas Sáenz Peña iniciaron un intenso trabajo con averiguaciones realizadas en distintas localidades como así provincias y países vecinos.

Siguiendo diferentes líneas se tomó conocimiento que el vehículo robado se encontraba en estado de abandono en la vía pública, en Quinta 49 del Barrio San Cayetano de Sáenz Peña. Se puso conocimiento Fiscal interviniente, quién dispuso se de intervención al personal del Gabinete Científico del Poder Judicial, y una vez finalizadas las diligencias se dio intervención a personal de la División Drogas Peligrosas Sáenz Peña. Interviene en el caso la Fiscalía de Investigación Penal Nº 4, en la causa por "Supuesto Hurto Automotor".

Periodismo365