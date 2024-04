/ / GRAVE: UNA UNIVERSIDAD PÚBLICA NO PODRÁ PAGAR LA LUZ, EL GAS Y EL AGUA

Una universidad pública está al borde de la cesación de pagos por el salvaje ajuste del Presidente Javier Milei.

El ajuste presupuestario del gobierno de Javier Milei a las universidades públicas se siente en todo el país, donde toda la comunidad de las casas de estudio advierte las dificultades que atraviesan para reponer insumos, contratar personal docente o no docente, reemplazar integrantes de cátedras o, incluso, pagar servicios básicos para su funcionamiento.

No obstante, la novedad que se conoció este lunes es el primer caso concreto de una universidad nacional que está al borde de entrar en cesación de pagos: se trata de la Universidad Nacional del Comahue, cuyas autoridades informaron que tuvieron que reducir los servicios de telefonía y limpieza, y que de continuar la falta de recursos del gobierno central no podrán pagar las facturas de luz, gas y agua.

Más allá de las declaraciones públicas de la rectora y el vicerrector de la casa de estudios, el alerta sobre la situación de la universidad se conoció este domingo cuando la agrupación de estudiantes, docentes y no docentes "Defendamos la UNCo" señaló que la institución entró en cesación de pagos.

Las autoridades aclararon que "técnicamente" todavía no están en esa condición, que sería gravísimo, pero advirtieron que lo estarán en el corto plazo si desde Nación no se actualizan las partidas para funcionamiento. Es sabido que el gobierno de Milei mantuvo el presupuesto que en diciembre de 2022 se determinó para el ciclo 2023, pese a que la inflación desde entonces acumula casi un 250%.

En concreto, la universidad ya suspendió las convocatorias para nuevos proyectos de investigación y extensión, se redujeron los servicios de limpieza y se suspendieron los servicios telefónicos. Este tipo de falencias se observan en múltiples casas de estudio del conurbano bonaerense.

"Nosotros, como gran parte del sistema universitario nacional, veníamos advirtiendo que el congelamiento del presupuesto universitario iba a tener un dramático momento, justamente llegando a marzo y abril. Esto se está presentando, ya que los gastos de funcionamiento, que están congelados a enero del 2023, no nos están permitiendo hacer frente al pago de servicios", explicó la rectora de la UNCo, Beatriz Gentile, entrevista en AM750.

En ese sentido, dejó una frase muy dolorosa para la comunidad universitaria de la casa de estudios del sur del país: "Este mes tenemos que ver qué recortes hacer y qué cosas no podemos pagar". "El servicio, por ejemplo, de luz, de agua, de telefonía celular hoy no lo estamos pudiendo pagar si no aparece el refuerzo presupuestario que se anunció pero que todavía no fue acreditado. Hay algunos servicios que tenemos que sentarnos con los proveedores para ver de qué manera hacer un plan de pago, pero hoy no los podríamos pagar", precisó sobre la situación que atraviesan.

En igual sentido se expresó Paul Osovnikar, vicerrector de la casa de altos estudios: "Veníamos alertando hace tiempo que, al no haber actualizaciones en las partidas para el funcionamiento, nuestra universidad corría el riesgo de no poder mantener sus puertas abiertas en abril y mayo".

"Tenemos un presupuesto que fue aprobado en octubre de 2023 de $121 millones. Nuestra universidad tiene una complejidad distinta, por sus numerosas sedes, y ese importe es prácticamente un tercio de lo que necesitamos. El 50% prácticamente se va en servicios de limpieza", detalló.

En ese sentido, advirtió que las tarifas les llegarán "con incrementos de un 300% más un 400% por quita de subsidios y va a ser imposible de pagar", y ejemplificó con que solo de Neuquén, donde funcionan seis facultades y la administración central, en enero recibieron una factura de electricidad de "un poco más de $20 millones" mientras que en febrero fueron "casi $40 millones" y creen que en marzo "va a superar los $60 millones". "Va a ser imposible que con $121 millones hagamos frente a todos los gastos de funcionamiento", anticipó el directivo.

FUENTE Y FOTOS: Política Argentina