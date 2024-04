/ / SÁENZ PEÑA: UNCAUS OBTUVO EL FINANCIAMIENTO DE CUATRO PROYECTOS FEDERALES DE INNOVACIÓN

La Doctora Mara Romero, Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional del Chaco Austral, explicó sobre los Proyectos Federales de Innovación que obtuvo la Casa de Altos Estudios.

"La Universidad junto con investigadores del INIPTA fueron beneficiados con cuatro Proyectos Federales de Innovación"; expresó la Secretaría. Explicando cuáles son y el objetivo de cada uno.

●Formulaciones Farmacéuticas Pediátricas a base de Nano/micro tecnología para el tratamiento del Chagas: está dirigido por la doctora Katia Seremeta y el objetivo principal del proyecto es establecer una plataforma innovadora basada en nano/micro tecnología para la obtención de formulaciones farmacéuticas pediátricas de fármacos que actualmente no se encuentran disponibles en el mercado para esta población de pacientes.

●Elaboración de un snack saludable a partir de ingredientes naturales de producción local dirigido por la doctora Carola Torres: el objetivo principal del proyecto es desarrollar un producto alimenticio a partir de hojas de Moringa oleifera como alternativa nutricional para combatir la malnutrición en sectores vulnerables de nuestra provincia. Para eso, se pretende seleccionar métodos de secado y extracción de bioactivos de Moringa oleífera para la obtención de un fitoingrediente útil para el producto deseado, por otro lado determinar el contenido nutricional en el polvo de hojas y en los extractos secos cultivada en Chaco, desarrollar a partir de este polvo e ingredientes regionales un snack saludable, evaluar el producto obtenido en su aceptabilidad para contribuir al crecimiento productivo de emprendedores de la provincia y por ultimo capacitar a los emprendedores de materias primas sobre técnicas de recolección y conservación del material vegetal incluyendo practicas sustentables y amigables con el ambiente.

● Aplicación de películas biodegradables como envases individuales para la conservación de productos del rubro panadería, dirigido por la doctora Mariana Ozuna: el objetivo principal del proyecto es evaluar la factibilidad de conservación de alfajores regionales u otro producto panificado como galletitas, magdalenas o bombones. Estos films biodegradables serán destinados, primeramente, a la aplicación en alfajores artesanales de las empresas participantes con el fin de contribuir al mantenimiento, disminuyendo el impacto ambiental que generan las empaquetaduras tradicionales a base de plásticos. Además, para la elaboración de las películas, se utilizarán los desechos de la industria alimentaria como pectina, almidón o la proteína de suero de quesería, los cuales se utilizarán como polímeros formadores de films biodegradables a los que se adicionará productos regionales como propóleo, miel de abejas y/o jugos de fruta.

● Desarrollo de una plataforma de cultivo in vitro de especies vegetales de interés medicinal, dirigido por la Ingeniera Ariela Gonzales: el objetivo principal del proyecto es poner en funcionamiento una plataforma de trabajo colaborativo con el propósito de fortalecer las conexiones entre instituciones, investigadores y el conocimiento científico, con el fin de gestionar y desarrollar proyectos que impulsen el uso de técnicas in vitro. La plataforma busca fomentar la cooperación, el intercambio de información y la sinergia entre los actores del sistema científico-productivo, con el objetivo de promover la innovación y el desarrollo sostenible en el sector agroindustrial, a traves de la aplicación de tecnologías avanzadas de cultivo in vitro.

Desde la Universidad felicitan a todo el equipo por este significativo logro en el avance de la investigación y la innovación, que no solo beneficia a los investigadores y a la institución, sino que también destaca la calidad y dedicación que los caracterizan.

La Secretaría Romero hizo hincapié además "muchos de los investigadores, tienen una amplia trayectoria de más de 20 años. Los equipos también están conformados por becarios de investigación de posgrados del CONICET o posgrado UNCAUS. Que al recibirse se espera su decisión de formar parte de una u otra institución".

Periodismo365