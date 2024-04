/ / (video) DEBATE DE LA LEY "BASES": INCREPARON E INSULTARON AL DIPUTADO CHAQUEÑO JUAN CARLOS POLINI

Los manifestantes "apretaron" con improperios y gruesos insultos al diputado radical chaqueño Juan Carlos Polini, cuando se dirigía al Congreso Nacional.

Un grupo de personas que se manifestaban contra la Ley "Bases" apretaron al diputado chaqueño Juan Carlos Polini para tratar de condicionar su voto favorable al proyecto. "Ningún patota kirchnerista violento me va a amedrentar ni a impedir que trabaje y que dé las discusiones donde hay que darlas: en la casa de la democracia", afirmó Polini.

"No les temo a sus amenazas ni me preocupa su discurso violento. Estuve cuando ustedes gobernaban sin preocuparse por aquellos que no tienen para comer; y estoy ahora, cuando de las necesidades ajenas hacen un circo para responder a intereses políticos", expresó el legislador radical. "Yo vengo a poner la cara y cumplir con mi obligación que es legislar. Argentina va a cambiar en serio. ¿A quién creen que asustan? ¡Se corren y dejan pasar!

FUENTE Y FOTOS: Data Chaco - Periodismo365