/ / CHACO: SE REALIZÓ EL ACTO DE INVESTIDURA DE AÍDA KEMELMAJER DE CARLUCCI COMO DOCTORA HONORIS CAUSA DE LA UNCAUS

En el Auditorio de la Casa del Médico, ubicado en la ciudad de Resistencia, tuvo lugar el acto de investidura de Aída Kemelmajer de Carlucci como Doctora Honoris Causa de la UNCAUS.

La Doctora Aída Kemelmajer de Carlucci comenzó su agradecimiento por el reconocimiento otorgado por la Universidad Nacional del Chaco Austral trayendo a memoria cuando conoció Presidencia Roque Sáenz Peña y un poco de la historia de la Casa de Altos Estudios "aún no cumple su mayoría de edad desde que fue creada en diciembre del año 2007", manifestó y realizó una profunda pregunta "¿es esto una contra para una Universidad?" y su respuesta fue: "negativo, no hay que temer a la juventud de nuestro país, muy por el contrario, alguien dijo que las cuatro etapas del ser humano son: infancia, niñez, adolescencia y obsolescencia. Aquí estamos seguros de no encontrar la obsolescencia, muy por el contrario, como muchos de nuestros jóvenes que tienen depositadas las esperanzas de un futuro mejor en paz e igualitario", expresó Aída.

También hizo hincapié que la UNCAUS tiene una manifiesta autonomía progresiva. Esta autonomía es el fundamento de haberle otorgado esa distinción que recibe muy agradecida. Visiblemente emocionada también agradeció a su colega la Doctora Marisa Herrera a quien denominó como la figura más relevante de la nueva generación del Derecho de Familia en Argentina. Y a Sonia Seba que hizo posible la distinción que recibió.

Por su parte el Rector Germán Oestmann manifestó "Aída, gracias por homenajearnos porque tu calidad no sólo profesional sino humana es la que honra, a una institución que tiene 15 años, con tu presencia e incorporación a nuestro Claustro como Doctora Honoris Causa". También destacó la humildad y la gran grandeza como persona de Kemelmajer que siendo una persona con muchísimos títulos, países recorridos y conocimientos adquiridos e impartidos, comparta con Universidad del interior del Chaco.

Este evento fue declarado de interés legislativo, municipal por parte de la intendencia de Resistencia y la Presidencia del Consejo.

Biografía de Aída Kemelmajer de Carlucci:

Aída Kemelmajer es Doctora en Derecho; miembro de las Academias Nacionales de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires y de Córdoba; académica honoraria de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Madrid y Academia Internacional de Derecho Comparado; ex ministra de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza; profesora universitaria; integrante de la Comisión Redactora del Código Civil y Comercial Argentino; autora de libros y artículos publicados en el país y en el extranjero y acreedora de premios y distinciones nacionales e internacionales.

Periodismo365