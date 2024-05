/ / CRIMEN DEL CAMIONERO FRANCOVICH: "LA CAUSA ESTÁ ESTANCADA", ASEGURÓ LA MADRE DE LA VÍCTIMA

Mónica Corgnali, madre del joven transportista asesinado hace más de un año en una emboscada en Avia Terai, cuestionó la actuación de la justicia y el retraso en la investigación. Advirtió que la camioneta que fue secuestrada en marzo de 2023 y se incendió el mes pasado en el predio donde estaba resguardada, además aseguró que la pericia balística aún no fue realizada como tampoco la apertura de los teléfonos de los detenidos.

De visita en los estudios de CIUDAD TV, la mujer explicó que “esa camioneta estaba identificada y secuestrada desde el 24 de marzo de 2023, al año y un mes, el 29 de abril de 2024 recién se les ocurre peritarla y cuando los peritos fueron al predio donde se supone que tenía que estar resguardada, el predio se quemó y uno de los vehículos incendiados fue esta camioneta”.

“Lo que me llama la atención y que reclamo es que se quemó y punto, nadie investiga qué pasó, porqué no la resguardaron como correspondía porque estaba secuestrada por asesinato. A mi hijo lo asesinaron de tres impactos de bala una banda que venía actuando organizada en el interior de la provincia y que actuó con total impunidad”, sostuvo Corgnali y apuntó que además la defensa se opuso a que “se haga también la pericia fotográfica del interior del vehículo por el paso del tiempo, por lo que no se puede hacer absolutamente nada”.

La madre de Fernando recordó que el crimen ocurrió cuando él “estaba descargando harina en en Avia Terai, cuando sale de la ciudad es emboscado por una banda de delincuentes que lo termina hiriendo de tres impacto de bala, le hacen una persecución y Fernando llega, con la poca fuerza que le quedaba, a una estación de servicio, donde las cámaras tomaron a los responsables”.

“Es una banda que actuaba en el interior del Chaco y tenía el mismo procedimiento en otros lugares, habían acribillado una furgoneta de un distribuidor también del interior y otros casos que también se conocieron después del asesinato de Fernando. Una banda organizada de delincuentes y asesinos, que nadie la quería ver, que estaba protegida y actuó con total impunidad”, reafirmó.

Incluso, la mujer sostuvo que el “sereno que hizo el identikit oportunamente, a los dos o tres días del hecho de Fernando, murió en un accidente “laboral” luego de que fuera amenazado porque habían tiroteado su casilla y nadie reclama nada”. “Este señor falleció, la camioneta se quemó, la pericia balística no se hizo, estamos esperando hace un año porque el microscopio está roto, no tenemos la totalidad de la apertura de los teléfonos, Cárdenas quedó libre el 21 de diciembre y vuelve a delinquir ya que lo encuentran con droga, armas y plata y sigue libre”, enumeró Corgnali sobre los inconsistencias de la investigación.

Cabe señalar que, en diciembre pasado, el Juzgado de Garantías de Sáenz Peña, a cargo de Daniel Freytes, ordenó el cese de la prisión preventiva para Oscar Alfredo “Poro” Cárdenas, uno de los cuatro detenidos por el homicidio del camionero.

“Espero que nunca más haya otro Fernando y una familia mendigando justicia. Cuánto tiempo tenemos que esperar para que la Justicia haga una pericia, arregle un microscopio, renueve el convenio que tenían para la apertura de los teléfonos. No voy a dejar de luchar hasta que se haga justicia, que los culpables cumplan con la cárcel. No creo que la banda que atacó a Fernando esté solamente integrada por cuatro personas, hay mucha más gente dando vueltas”, advirtió.

El hecho

El crimen del chofer Francovich, oriundo de la localidad santafesina de Villa Ocampo, ocurrió el lunes 20 de marzo de 2023 cuando conducía un camión Scania G-360 con su acoplado. En ese momento, desde una camioneta Ford Ranger blanca ocupada por tres hombres, efectuaron tres disparos contra la luneta, según llegó a relatar la víctima al personal policial.

El conductor siguió la marcha hasta una estación de servicio donde fue auxiliado por otros camioneros que lo trasladaron de urgencia al Hospital 4 de junio de Sáenz Peña, donde luego falleció. Los investigadores analizaron las cámaras de seguridad de la zona que presuntamente captaron movimientos de los delincuentes, uno de los cuales revisó la cabina del camión atacado, tras lo cual huyeron del lugar.

FUENTE Y FOTOS: Chaco Día por Día