/ / CRISIS ECONÓMICA Y DESOLADOR PANORAMA: ACINDAR PARALIZA NUEVAMENTE LA PRODUCCIÓN AFECTANDO A TRES MIL OPERARIOS

Producto de un derrumbe del 40% en las ventas, el freno afectará a 3.000 operarios. La voz de los trabajadores.

Acindar, una de las empresas más importantes de la industria siderúrgica local, volverá a parar en los próximos días su planta en el sur de Santa Fe. Con la obra pública descuartizada por la motosierra de Milei y un derrumbe del 40% de las ventas, la acería de la multinacional Arcelor Mittal, erguida en el sur de la bota santafesina, ya frenó en seco su producción a mediados de marzo.

Manuel Casas, secretario Adjunto de la UOM Villa Constitución, expresó este martes a Radio Net: "Estamos sumergidos en una preocupación. La situación en general de las industrias nacionales y en especial de las metalúrgicas como el caso de Acindar es complicada. Desde diciembre se anunció una caída en la producción, que se acentúa cada mes".

Casas agregó: "Tuvimos una primera parada en marzo y abril y ahora se anuncia una nueva parada. Estamos charlando, tratando de ver los detalles, del tiempo que va a llevar. Creemos que va a ser menos de un mes. Todavía no hay fecha concreta. Estamos viendo como avalamos esta situación. La mayoría de los trabajadores esperamos que la situación despegara, la famosa V corta que anunció el gobierno no se va a dar. La caída será mayor. Las consultoras y economistas dicen que no va a haber un despegue. Acindar dice que hasta el año próximo no habrá repunte. El panorama es desolador y preocupante".

Por su parte, Cristian Horton, presidente de la cooperativa Cooperar 7 de Mayo, de logística exterior y obra civil, adelantó a Tiempo que este viernes los trabajadores tendrán reuniones con la Secretaría de Trabajo de Santa Fe para analizar el panorama: "Para ver con datos concretos cómo serán las suspensiones y los acuerdos firmados en marzo pasado".

FUENTE, FOTOS Y MULTIMEDIA: Tiempo Argentino