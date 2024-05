/ / SÁENZ PEÑA - CASO KARBAN: AHORA INVESTIGAN EL PRESUNTO CRIMEN DE ROMINA

El Jefe de la Policía del Chaco afirmó que "están ante un posible homicidio, dos vainas servidas, un tiro en la cabeza y descartamos el robo. La moto fue hallada por personas que trabajaban con soja, llamaron a la Policía y ahí los efectivos encontraron el cuerpo. La pareja de Romina no tiene orden de detención. El Departamento de Violencia de Género les informó que no se registran denuncias de esta índole. El arma utilizada para perpetrar el crimen no fue encontrada", remarcó el jefe policial. "Las cámaras de seguridad exponen que la mujer hizo 20 kilómetros en su moto, es decir que la moto no habría sido plantada allí", agregó.

Las mismas fuentes confirmaron a Periodismo365 que se hallaron en el lugar dos vainas servidas de pistola. Cabe recordar que Romina desapareció ayer a las 07.30 horas cuando se dirigía en su motocicleta hacia su casa paterna en Pampa Florida. Su pareja, el abogado saenzpeñense B.A.O., de 40 años de edad, domiciliado en calle 12 entre 11 y 13 del centro de nuestra ciudad, denunció anoche a las 23.10 horas en Comisaría 1º “que su pareja Romina Ludmila Karban, de 30 años de edad, quien reside con el denunciante, salió sola del mencionado domicilio a las 07.30 horas de la mañana de ayer, con dirección al Lote 89 Colonia Pampa Florida, a visitar a su hermano Renzo, pero no regresó. El abogado explicó en el transcurso del día de ayer miércoles, anduvo buscándola sin poder encontrarla. Inmediatamente la Policía activó el Protocolo de Búsqueda de Personas.

Al respecto, fuentes policiales informaron a Periodismo365 que a las 13.45 horas, efectivos de Comisaría 6º abocados a tareas investigativas llegaron en un patrullero hacia zona rural Lote 89 Colonia Pampa Florida, distante unos 23 kilómetros al norte de Sáenz Peña, donde trabajadores rurales hallaron abandonada en un campo de 160 hectáreas, propiedad del padre (fallecido) de la joven, en un sector sembrado con soja; una motocicleta Honda Wave, de 110 cc., color rojo, dominio A048JID, con llave de ignición colocada.

Los uniformados comenzaron a recorrer el sector y en un monte distante 50 metros, se halló 1 mochila color negra, metros más allá observaron el cuerpo sin vida de una mujer acostada en suelo, en posición decúbito ventral, tenía cubierto el rostro con su cabello, emanando liquido rojo de sus oídos; que de acuerdo a la vestimenta se trataba de la joven desaparecida. Se preservó el lugar del hecho y fue casi imposible la comunicación con el Fiscal de turno ya que la zona carece de señal. A las 19.30 horas con iluminación de reflectores, los investigadores y peritos seguían trabajando en el lugar.

Periodismo365 - Diario Chaco