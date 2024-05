/ / (videos) ARDE MISIONES POR LA CRISIS POLICIAL: FRACASAN NEGOCIACIONES Y FUERZAS FEDERALES AGUARDAN ÓRDENES PARA REPRIMIR

Pero el conflicto salarial de las fuerzas aún no se soluciona, ya que no están ofreciendo una alternativa que realmente satisfaga las necesidades básicas, no ofrecen números precisos, sólo imponen la presión de terminar el conflicto.

El Jefe de la Policía Sandro Martínez fue insultado cuando ingresaba al Comando para entrevistarse con Delegados. En el medio ocurrieron empujones, gritos, drones y negociaciones frenéticas dentro del Comando Radioeléctrico de Posadas. Todo esto forma parte de una mañana fría pero de un domingo caliente en la capital provincial. Ni Bullrich, ni Passalacqua, lograron amedrentar a las bases policiales que continúan acampando sobre la Avenida Uruguay.

La presencia de las fuerzas federales crispó los ánimos, que ya estaban caldeados por la manipulación que, desde los medios adictos a la Renovación, hicieron de la lucha salarial que llevan adelante los trabajadores policiales y penitenciarios. Hubo presencia de trabajadores de la salud, que al intentar cruzar el cordón humano de un mix de federales prefecturianos y gendarmes en la esquina de las avenidas Uruguay y Trincheras, se les impidió el paso.

Éste hecho generó empujones, insultos y momentos de fuerte tensión entre los manifestantes y los uniformados. Luego, un dron de gendarmería tomó imágenes de la protesta y, en simultáneo, llegó al lugar un contingente de antimotines, GOE o infantería de la policía. Este segundo hecho alteró más los ánimos al ver a sus propios compañeros apostados de forma amenazante y aguardando una sola orden