/ / CONIN BAJO LA LUPA POR IRREGULARIDADES EN LA ENTREGA DE ALIMENTOS

"Piden fotos de los niños para constatar la entrega", reveló la defensora nacional de los Niños, Niñas y Adolescentes, Marisa Graham, entre las exigencias de la fundación que lidera Abel Albino a las familias y comedores que reclaman comida. En declaraciones a la 750, criticó con firmeza el acuerdo de Capital Humano con Conin y afirmó que hubiera sido mejor que la distribución la coordinen los municipios.

En declaraciones a la 750, Graham afirmó que ya recibieron reclamos ante la Defensoría de madres que asisten a buscar alimentos y les piden el DNI. "Conin está pidiendo en Tafí Viejo que al momento de entregar los alimentos le saquen fotos a los niños para constatar que se hizo la entrega", describió.

“Ya tenemos quejas de madres que van Tafí Viejo a Conin y les piden el DNI, entre otras cosas”, agregó Graham en diálogo con Víctor Hugo Morales. Además, alzó la voz contra la política alimentaria del gobierno, y recordó que en medio de la crisis social que atraviesa el país, con el aumento de la desocupación, la pobreza y la indigencia "no hay una licitación para comprar más".

En este sentido, la funcionaria afirmó que existe una contradicción, ya que si el gobierno hace bandera de que hay que eliminar los intermediarios se deben eliminar, sean públicos o privados. En este punto no es un dato menor que Conin es la agrupación que lidera el médico Abel Albino, un abierto militante antiderechos que hizo campaña en contra de la legalización del aborto y llegó a decir que el virus del VIH atravesaba la porcelana.

Para la Defensora la solución estaba más a mano, incluso en caso de requerir intermediarios. “Los mejores intermediarios podrían haber sido los municipios. Los intendentes de todo el país. Más de 2.500 que son la primera línea de enfrentamiento con la mamá, el papá, el pibe que va a buscar el alimento”, recordó.

“Se elige Conin porque ya Capital Humano tenía un convenio anterior. Y para suprimir esta idea de que hay gente que se queda con los alimentos de las niñas y los niños, cosa que no niego, porque siempre es posible”, dijo. Pero añadió: “Le pedimos al Gobierno que mientras cambian la prestación no interrumpan la entrega de alimentos. Hicimos este pedido el 2 de febrero. Mucho antes de que se destara este escándalo”.

Sin embargo, el pedido no tuvo un resultado positivo. “Eso es lo que no logramos. Ellos cortaron de la noche a la mañana. Primero dijeron que en los lugares de acopio había alimentos para entregar. Incluso hasta había cosas para la canasta navideña”. “Puede haber alguien que se quede con una canasta. Eso es posible. Pero no puedo dejar a miles de niñas que acuden a los comedores sin su alimento”, finalizó en tono crítico la abogada.

Graham ya había cuestionado el acuerdo con Conin y solicitó un pedido de informes al ministerio que conduce Sandra Pettovello para que informe con qué criterio se eligió a la Fundación y de qué forma Conin elegirá "a quienes va a repartir, dónde va a repartir y por qué sólo leche en polvo, que es lo que se informó". "CONIN existe hace muchísimos años y tiene muchas críticas. Yo no trabajaría con CONIN, no sé por qué se eligió CONIN, habiendo ya un registro de comedores", añadió.

FUENTE Y FOTOS: Página/12