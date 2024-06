/ / ESCÁNDALO: VENDEN POR FACEBOOK LA LECHE QUE EL GOBIERNO LE ENTREGÓ A LA FUNDACIÓN CONIN

De manera sorpresiva apareció en Marketplace los productos próximos a vencer que el Ejército reparte en Mendoza por intermedio de la organización que preside el médico antiderechos Abel Albino.

La propia Fundación Conin fue la encargada de realizar la denuncia a la Oficina Fiscal N° 6 de Mendoza, por averiguación de defraudación en perjuicio de la administración pública, al hallar en el espacio para compra y venta de la red social Facebook ofertas de los productos acopiados en depósitos del ex Ministerio de Desarrollo Social en Villa Martelli y Tafí Viejo que comenzó a entregar el Ejército Argentino en las últimas horas.

"Vendo leche Vidalac", destacan algunos de los anuncios publicados por diferentes usuarios en la plataforma Marketplace, adjuntando la imagen de las cajas del producto que llevan el sello "prohibida su venta y/o comercialización". Es que esos paquetes, con destino a comedores y merenderos, son precisamente los que descargaron recientemente en el centro Conin de Las Heras de Mendoza.

Según consignó Diario El Sol de Mendoza, Conin pidió al Registro Nacional de Comedores que retire de su lista al comedor que vendía la leche. Asimismo, desde el medio indicaron que las personas que ofrecieron los productos por Facebook ya están identificadas.

El acuerdo de Pettovello y Albino

Pettovello y Albino firmaron el pasado 4 de junio un acuerdo a través del cual la fundación que él preside se encargue del reparto de parte de la mercadería a punto de vencer que el juez Sebastián Casanello ordenó entregar antes de que se pudriera.

Según la subsecretaria Legal del ministerio de Capital Humano, Leila Gianni, la ministra no dispuso el reparto por la orden que pesaba sobre ella y su cartera, aún sacudida por despidos y más despidos. Lo dispuso ni bien "tomó conocimiento la semana pasada de que había productos por vencer". "No había alimentos vencidos. Sí próximos a vencer", insistió la funcionaria y precisó que el apremio pesa sobre "aproximadamente 40 mil kilos de leche en polvo", cuya fecha de caducidad estaría cerca.

El encargado de la planificación del alimento será Abel Albino, el otrora socio del macrismo y pediatra oscurantista que fue al congreso a recomendarle a las mujeres que no tengan relaciones sexuales para no abortar. "Las mujeres deben esforzarse por ofrecer al hombre su virginidad tanto física como moral", dijo y por si fuera poco sostuvo que el preservativo "no funciona" para prevenir los embarazos ni el VIH. Según su lógica, los espermatozoides o el virus "pueden atravesar la porcelana".

Este hombre que repartirá los alimentos también hizo una insólita relación entre el hambre y las relaciones sexuales: "La desnutrición infantil es una enfermedad cultural propia de sitios en los que al acto sexual (…) se lo suele llevar a cabo compulsivamente, bajo los efectos de una vehemencia descontrolada e irracional que pretende la mera satisfacción de un placer instintivo por parte del varón".

FUENTE Y FOTOS: Página/12