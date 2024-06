/ / SÁENZ PEÑA - CONMOCIÓN: SECUESTRARON A UNA ESTUDIANTE DE 14 AÑOS, LA MANIATARON, AMENAZARON DE MUERTE Y LA LIBERARON. LOS AUTORES ESTÁN DETENIDOS

El grave suceso delictivo ocurrió en la noche de este miércoles cuando una alumna salió de jugar hockey en el Polideportivo Municipal, ubicado en zona norte de Presidencia Roque Sáenz Peña. Un conocido mecánico a bordo de su vehículo se ofreció a "acercar" hasta su casa a una estudiante de 14 años. Sin embargo el destino fue otro, ya que la menor de edad terminó en una vivienda desconocida donde también estaba la pareja del sujeto. Éste la maniató pero más tarde la soltó y le dio 50 mil pesos en efectivo para que no hable del asunto. En su afán por defenderse, la niña de 14 años mordió al sujeto en una mano. La Policía secuestró prendas con sangre. Hay dos detenidos y secuestro del auto utilizado para consumar el hecho

En ese sentido, las mismas fuentes detallaron que anoche, la hermana de la víctima, una joven de 26 años de edad, denunció en sede policial que su hermana de 14 años de edad, salió a las 20.00 horas de entrenar hockey en el Polideportivo Municipal situado en calle 28 y 27 del Barrio Yapeyú.

Al llegar a las inmediaciones de calle 28 y 39 del Barrio Piñeiro, sobre la esquina de calle 39 donde hay un kiosco conocido como “Iñiguez", su vecino, un conocido mecánico identificado como M.D., alias "Pela"; se ofreció a llevarla hasta su casa. Como es conocido de su familia y ella es amiga de su hija, accedió y subió a su automóvil Chevrolet Corsa, color gris oscuro.

La denunciante consignó que cuando iban circulando, el conductor del auto pasó de largo el camino a su vivienda, comenzó a golpearla y decía que se calle o la iba a matar, intentó ahorcarla, ella lo muerde en unos de sus dedos índices provocándole lesiones ya que comenzó a sangrar, este dijo “PORQUE LA SOL HABLA MAL DE MI Y MI FAMILIA SI NOSOTROS LE DAMOS TODO” (Sol es amiga de la hija del mecánico M.D.); le decía que si gritaba la iba a apuñalar, mostrándole un cuchillo.

Luego la llevó hasta su otra casa, supone está situada en zona rural, ignorando dirección exacta de esa vivienda, pasando el Barrio Aipo 160 Viviendas. Al llegar al lugar estaba su mujer a quien conoce como P. ignora su apellido, él también le decía que su señora quería hablar con ella sobre que decía SOL de ellos. La señora P. solo miraba mientras que el mecánico M.D. ató las manos y los pies a la menor con precintos de plástico color negro, la llevó a una habitación, le decía “CÁLLATE O TE VOY A MATAR” y le mostro un arma de fuego, color negra, no recuerda demás características, y la dejó allí.

Después la niña escuchó que el sujeto hablaba con su mujer, luego ambos la desataron y le dijeron “NOSOTROS ESTAMOS LOCOS, NO SE QUE NOS PASA PORQUE SE MURIÓ NUESTRO HIJO”, luego le entregaron $ 50.000, (cincuenta mil pesos en efectivo), para que no dijera nada de lo sucedido. Le pidió si la podían llevar a la casa de su amiga y este accedió. Luego la menor de edad regresó a su casa, en principio no contó nada pero a las 23.00 horas le comentó todo a su hermana que procedió a formalizar urgente denuncia penal.

La Policía informó a Periodismo365 que la menor presenta lesiones de carácter leve, en tanto el Fiscal en turno dispuso se proceda al formal secuestro del dinero que le fuera entregado y la campera de la menor, la que quedó con restos de sangre del mecánico M.D. y se proceda a la aprehensión de ambos en las causas por: "Supuestas Lesiones Leves; Amenazas con Arma blanca y Arma de fuego y Privación Ilegítima de la Libertad".

Tras haber tomado conocimiento la División Investigaciones Sáenz Peña, procedió a través de cámaras de seguridad, identificar al vehículo en cuestión y a través de redes sociales identificar a los supuestos autores del hecho, prosiguiendo la investigación que damnifica a la menor de 14 años.

En ese contexto, a las 06.15 horas de este jueves, los efectivos lograron ubicar el domicilio del autor M.D., siendo este en calle 53 entre 48 y 50 del Barrio Ensanche Norte. Allí lograron la demora de M.J.M.D., alias "Pela", de 49 años, casado, de profesión mecánico, domiciliado en calle 48 y 53 barrio ensanche norte, y de su pareja P.R.E., de 48 años, con el mismo domicilio.

Asimismo, se halló en la vía pública el automóvil utilizado para consumar el hecho siendo éste un Chevrolet Corsa color gris, dominio IZP-481. Se prosiguen diligencias fines realizar allanamiento para secuestrar armas utilizadas en el hecho. Interviene en el caso la Fiscalía de Investigación Penal Nº 4 a cargo del Dr. Gustavo Rafael Valero.

