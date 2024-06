/ / (video) SÁENZ PEÑA: LA POLICÍA PIDE "NO IR MÁS AL AEROPUERTO A TOMAR MATES NI ESCUCHAR MÚSICA PORQUE AHORA ES UNA BASE MILITAR"

"A partir de ayer el Aeropuerto de Presidencia Roque Sáenz Peña es una Base militar de la Fuerza Aérea Argentina. Por el momento hay cinco aviones que realizan decolajes y aterrizajes todo el día para combatir los vuelos narcos provenientes de Bolivia y Paraguay. El predio ahora está siendo utilizado por el Estado nacional y las causas que puedan surgir se van a diligenciar en la Justicia Federal. La Policía del Chaco solamente custodiará el perímetro desde afuera. Pedimos a la población que no vayan más al Aeropuerto a tomar mates ni escuchar música o hacer picadas en motos. Al haber movimiento de aviones puede ocurrir un accidente, además hay Soldados de guardia todo alrededor del perímetro, así que la gente nada tiene que hacer en ese sector", advirtió el Comisario General (R) Fernando Romero, Jefe de la Policía del Chaco.

Son cuatro aviones de combate Tucano y un Hércules que provienen de la base aérea de San Luis, que tienen la misión de combatir los vuelos irregulares que ingresan a nuestro espacio aéreo argentino". El jefe policial agregó que estas actividades "se realizan por defensa nacional y los efectivos de Fuerza Aérea responden directamente al Ministro Petri, pero en esta tarea estamos todos trabajando junto al Gobernador y al Ministro de seguridad del Chaco. Lo que necesitamos nosotros es blindar el ingreso de los vuelos irregulares a la provincia y al NEA-NOA

Ha cambiado la mirada de seguridad en nuestro país y en la provincia, hay que poner los ojos en la frontera norte de la Argentina por donde ingresa el grueso de la cocaína boliviana y peruana y la marihuana del Paraguay, así que bienvenidos estos aviones para la prevención. Todo vuelo irregular de cualquier aeronave que ingrese de manera clandestina al país será interceptado, pero más precisiones las dará la Fuerza Aérea. Sabemos que es una base itinerante en el norte argentino para la prevención de los vuelos irregulares", definió.

"Estuvimos esta semana en Mendoza, en la reunión de Seguridad Interior con el Ministro Luis Petri todos los jefes de policía de las provincias y los ministros de la Argentina. La Policía del Chaco tiene muchos secuestros de cocaína y marihuana en esta zona que incluye al Impenetrable, al Chaco salteño y hacia el este por Ruta 11".

Consultado por Radio Universidad respecto a los radares, "sabemos que hay en Las Lomitas y Resistencia y creo que van a terminar haciendo base definitiva en Sáenz Peña con la colocación de radares también.

En esos vuelos ilegales puede ocurrir cualquier cosa y hay que empezar a discutir una Ley de Derribo. El Estado tiene que poner en discusión todas las herramientas para custodiar nuestra fronteras y nuestra soberanía. Los narcos intoxican a nuestra juventud y por eso hace falta la Ley de Derribo.

Retomando la situación del Aeropuerto saenzpeñense, con la presencia de militares ahora esa zona es restringida y de jurisdicción federal. Queda vedada la posibilidad de ir a tomar mate de aquí en adelante, está vedada la presencia de personas allí. Nada de ir a tomar mate ni de hacer picadas en la zona porque hay custodia de personal militar armado, además nosotros custodiamos el perímetro externo. Le pedimos a la gente no ir a estacionarse con los autos a escuchar música porque de ahora en adelante no se va a poder. Por eso llamamos a la responsabilidad y predisposición que se abstengan los ciudadanos de Presidencia Roque Sáenz Peña, que no vayan al Aeropuerto porque es zona restringida, no deben acercarse al lugar", insistió el Jefe policial.

El Comisario Romero recordó en Radio Universidad que al Aeropuerto de Sáenz Peña "le han robado equipamientos, sanitarios y griferías de los baños y hasta los alambres perimetrales. Ahora hay mucha custodia tanto militar y policial hasta que eso se normalice. De acuerdo a trascendidos está solamente habilitado para operaciones militares y se cerrará el perímetro para que no ingrese la gente ni animales al predio. Ya cuando se asientan fuerzas militares la cuestión pasa a ser Federal y hay que tener mucho cuidado porque ante cualquier problema ahí adentro interviene el Juzgado Federal de Presidencia Roque Sáenz Peña. Ahora con la presencia militar va a disminuir la circulación de delincuentes que en su momento robaron todo lo que pudieron. Además se sigue trabajando fuertemente para que Gendarmería Nacional haga base en Sáenz Peña con un Escuadrón Aéreo", subrayó finalmente.

Periodismo365