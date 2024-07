/ / POLÉMICA: EL CANTANTE DE CUMBIA VILLERA "EL DIPY" OCUPARÁ UN CARGO EN LA SECRETARÍA DE CULTURA DE LA NACIÓN

Fuentes de la Secretaría de Cultura de la Nación confirmaron que el músico, cantante de cumbia villera y político conocido como “El Dipy”, coordinará un programa para artistas emergentes de barrios vulnerables. El Dipy, autor de Par-Tusa y Chorro de Agua, fue candidato de Milei en La Matanza y ahora podrá explotar su experiencia en el mundo de la cultura dentro de la Secretaría que encabeza Leo Cifelli.

Desde la Secretaría de Cultura informaron que “El Dipy” no tendría un cargo, sino que llevaría adelante un programa para nuevos artistas en barrios vulnerables de todo el país, que dependería, en principio, de la Subsecretaría de Promoción Cultural, a cargo de Federico Brunetti. No se sabe aún si será un cargo rentado o ad honórem.

En las elecciones de 2023, Martínez fue candidato a intendente de La Matanza por La Libertad Avanza y quedó en segundo lugar, detrás del candidato de Unión por la Patria, Fernando Espinoza, con un 23,15 % de los votos. “Javier [Milei] dio un batacazo tan grande porque es la primera vez en años que la gente creyó en alguien, en él, en mí, la gente se despertó y sabe que esto puede cambiar”, declaró tras las elecciones.

Martínez vivió en el Partido de La Matanza con su familia desde la infancia. Después de trabajar como DJ en discotecas de la zona oeste del conurbano bonaerense, en 2006 formó con el músico Sergio Galván la banda El Empuje (en ese entonces adoptó el seudónimo El Dipy). Como solista, lanzó varios álbumes. En 2019, fue nominado a los premios Gardel como Mejor Álbum Artista Tropical por su álbum El peor de todos.

Consultados por LA NACION, gestores culturales que desempeñaron cargos públicos dieron sus puntos de vista sobre la noticia que, en redes sociales, dio origen a memes, ironías y críticas. En diálogo con el periodista Fabián Doman, esta mañana el cantante desmintió que ocuparía un cargo en la Secretaría de Cultura.

“No me sorprende -dijo el exministro de Cultura de Cambiemos, el editor Pablo Avelluto-. Este gobierno piensa la gestión cultural pública como una herramienta de propaganda partidaria y electoral con vistas a las elecciones del año próximo. De liberal no tiene nada y de populista de ultraderecha, como lo define Marcelo Longobardi, todo”.

La escritora Josefina Delgado, que fue directora general de Bibliotecas, subsecretaria de Cultura y Patrimonio de la ciudad de Buenos Aires y vicedirectora de la Biblioteca Nacional, consideró que el programa que coordinaría El Dipy era una buena idea. “Excelente idea llevar la música a las poblaciones vulnerables, pero pienso que para esto no es necesario crear un cargo en Cultura ni tampoco centrarlo en un solo género musical -sostiene-. Porque con todo el respeto que merece la música popular, sería mejor ampliar el espectro y ofrecer mayores alternativas: tango, ópera, música de cámara, sinfónica… Mi experiencia señala que, cuando se ha llevado la música a barrios vulnerables de la ciudad, todo esto ha sido bien recibido y de esta manera también se generan nuevos públicos”.

“Se inscribiría en la gran confusión que tiene este gobierno entre cultura y espectáculo, dos campos completamente distintos -dice el escritor y periodista Marcelo Gioffré-. Ni siquiera lo veo a El Dipy haciendo un seminario sobre sociología de la cumbia, que sería válido e interesante. Más bien lo veo apuntando al reemplazo de cultura por propaganda; en ese sentido es bueno porque en la posmodernidad la llegada a la gente suele ser más por epigramas rápidos, por frases violentas, definiciones descomplejizadas que por razonamientos y conjeturas. Es toda una postura de valores desmantelar el programa de traducciones, que nos unía al mundo, y a la vez pagarle a un cumbiero para que haga propaganda en La Matanza”.

“El programa no me parece mal y ojalá se asesore con gente que sabe, que no es lo que ocurre, lamentablemente, en el campo de la cultura en este gobierno”, dice el compositor y músico Martín Bauer a LA NACION. Bauer dirigió ciclos en tres de los teatros más importantes del país: el Colón, el San Martín y el Argentino de La Plata.

