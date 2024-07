/ / SÁENZ PEÑA - COLECTIVOS: RECIÉN EN SEPTIEMBRE LLEGARÍAN LOS MINIBUSES QUE EL MUNICIPIO EVALÚA COMPRAR

El funcionario de gabinete municipal aclaró que recién en el mes de Septiembre llegarían las cuatro unidades. Mientras tanto los usuarios hace tres meses están sin el servicio urbano de colectivos y esperan la resolución del conflicto con la empresa Línea 1 San Roque y sus trabajadores. “Estamos en el proceso de compra de los primeros cuatro minibuses”, afirmó el contador Diego Landriscina, Secretario de Gobierno del Municipio de Presidencia Roque Sáenz Peña; con respecto al nuevo servicio de transporte en la ciudad.

El secretario de Gobierno de la Municipalidad de Sáenz Peña, Diego Landriscina, confirmó a CIUDAD TV que se puso en marcha un plan para reestablecer el servicio de transporte público de pasajeros con minibuses que serán adquiridos y administrados por la Comuna.

“Buscábamos una solución definitiva a este problema y no emparchar por eso veníamos trabajando y estudiando la posibilidad de prestar el servicio de la modalidad minibuses, algo que imitamos de la ciudad de Rafaela, en la provincia de Santa Fe”, señaló el funcionario acerca del conflicto en la empresa San Roque, la firma que tenía a cargo la concesión de la única línea de colectivos en la ciudad termal y que no prestaba servicios desde inicios de este año.

En ese sentido, Landriscina explicó que el plan se originó tras la intimación a la empresa y la intervención de la Justicia, que solicitó al Municipio que “arbitre los medios necesarios para restablecer el servicio público de pasajeros”.

Sobre las nuevas unidades, detalló que “son vehículos de menor porte que los ómnibus conocidos, tienen 27 asientos con cinturón de seguridad, ascenso y descenso para personas con discapacidad y son climatizados”. Además, adelantó que ya está en marcha el “proceso de la compra de los primeros cuatro minibuses que van a llegar la primera semana de septiembre”.

“Así como el Centro de Monitoreo Municipal fue un ejemplo para otras ciudades de las provincia y de otras provincias, está modalidad en una ciudad que no tiene la densidad demográfica de las grandes zonas urbanas como Resistencia, va a ser un ejemplo para que se replique”, advirtió el funcionario.

También aclaró que la “administración va a ser pura y exclusivamente del Municipio”. “Los minibuses los compra el Municipio, el servicio va a estar a cargo de la Municipalidad a través de la Subsecretaría de Transporte, que depende de la Secretaría de Gobierno, así que los choferes y todos los empleados en relación al mantenimiento y a la higiene de los vehículos van a ser municipales”, agregó.

“Queremos llevar tranquilidad a los vecinos, que nuestro objetivo no es sacar fondos de otras partidas presupuestarias. Hicimos un estudio de costos, y podemos prever que el servicio va a ser autosustentable, se va a poder mantener con los ingresos generados por el propio servicio, también vamos a estar encuadrado dentro de Chaco Subsidia y los subsidios nacionales”, adelantó.

Asimismo, si bien señaló que los estudios de costos deberán concretarse en el futuro al inicio de la prestación, estimó que se puede “llegar a tener una tarifa mucho más competitiva y adecuada para el usuario”.

Conflicto en la empresa San Roque

Consultado sobre la situación de la empresa que prestaba el servicio hasta los primeros meses de 2024 y la intervención de la justicia por la suspensión del mismo, el secretario de Gobierno municipal sostuvo que el “juez entendió que el conflicto era de la empresa con los empleados porque no pagaba los sueldos, también entendió que el esquema de subsidios que reclamaba la empresa proviene del gobierno provincial y del nacional y por último nos pidió que le presentemos un plan y se lo mostramos donde a través de una ordenanza de emergencia al transporte urbano de pasajeros en el Consejo, lo que nos permitió adquirir estas unidades de una manera administrativa más rápida”.

“Estas unidades tienen un plazo bastante lento para llegar porque no son unidades que ya están hechas y no se compra a través de concesionarios, se compra directamente a fábrica porque se manda a hacer a pedido. En este caso, la empresa de Iveco se encarga de hacer el chasis y lo que es la carrocería lo hace la empresa Nuovobus; consideramos que era la mejor propuesta y la más económica y sobre todo la posventa teniendo en cuenta que la fábrica está acá”, añadió.

“La empresa no prestó más el servicio, está en falta con los saenzpeñenses, y esto hizo que tengamos que tomar una medida y restablecer el servicio y hace también que la empresa tenga las sanciones necesarias por no no restablecer el servicio cuando lo habíamos intimado a través de una carta de documento y nos habilita a ser la única la única prestataria”, remarcó.

En cuanto a la situación laboral de los trabajadores de San Roque, Landriscina advirtió que si bien se trata de “una empresa es privada y el municipio no tiene la obligación de salir a rescatarla”, indicó que “existe una posibilidad que, por la experiencia que tienen los choferes de la empresa, podamos contratarlos para poder conducir nuestros minibuses”.

“Por supuesto, no lo podemos hacer con todos porque es una empresa que estaba sobredimensionada, tenía 58 empleados en relación de dependencia, seis choferes por vehículo y no me parece lógico volver a repetir el error del empresario”, aclaró.

FUENTE Y FOTOS: Chaco Día por Día