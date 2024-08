/ / CHACO: ADVIERTEN QUE "EN VERANO VA A COLAPSAR EL SISTEMA ENERGÉTICO SI NO SE TOMA EL CRÉDITO DE 150 MILLONES DE DÓLARES"

Emergencia hídrica y energética: “Si no se adquiere este crédito tendremos serios problemas en el verano”, advirtió diputado Romero Castelán

El diputado de Juntos por el Cambio, Francisco Romero Castelán, se refirió a la reunión en la órbita de la Comisión de Hacienda de la que participaron el coordinador de Gabinete, Livio Gutiérrez, y el titular de la empresa SECHEEP, Hilario Bistoletti, para dar cuenta del proyecto de ley que impulsa el Ejecutivo provincial para declarar la emergencia hídrica y energética, una iniciativa que además implica la toma de una deuda pública por 150 millones de dólares cuya autorización deberá sancionarse por los dos tercios de los votos del cuerpo legislativo.

“Los funcionarios del Gobierno provincial han explicitado las razones por las cuales necesitamos adquirir este crédito, para comprar equipos, bienes, herramientas, para que en el futuro no tengamos problemas en la distribución, en el suministro de energía eléctrica y por supuesto también agua potable para la ciudadanía”, indicó.

“Más que nada, necesitamos explicarle al ciudadano que si no se adquiere este crédito tendremos serios problemas en el verano. Cuando la temperatura suba a los 41° el sistema va a colapsar porque hay obras que no fueron terminadas”, aseguró el legislador.

“La Ley Bases ya declara la emergencia para todos los costados, la energética es una. Y en la provincia, el decreto 5 de 2010, gobierno de Capitanich, ya la declara y se fue prorrogando hasta febrero de este año”, recordó.

“Lo que ejercita nuestro gobierno es un acto de responsabilidad, de previsión, es poner en conocimiento de la realidad a la ciudadanía y a los representantes de la ciudadanía para que no solo podamos explicarles sino que se necesita corroborar la refrenda de este crédito conforme lo establece el artículo 63 de la Constitución provincial”, aseguró.

En relación a las obras en la que se invertirá esta cifra millonaria, mencionó la infraestructura de la zona sur de Resistencia, la línea Puerto Vilelas- Puerto Bastiani con una inversión superior a los 22 millones de dólares. Además, el alquiler de equipos para Nueva Pompeya donde se retiró la compañía AGRECO, una zona que “está por fuera del sistema y va a quedar desconectada totalmente”, con una inversión aproximada de un millón de dólares por mes.

“No vamos a llegar bien al verano, estamos en una crisis desde el año pasado. A SECHEEP también la recibimos en una situación deplorable, sin medidores siquiera, se mantuvo solo por sus trabajadores. Es más que importante esto. No se trata de echar culpas al gobierno de Capitanich sino de estar en la realidad de las cosas y tratar de atenderlas. Nosotros queremos pasar un buen verano, que los ciudadanos del Chaco vivan mejor”, acentuó.

Consultado sobre las declaraciones de Jorge Capitanich al respecto de pedirle a los diputados de la oposición que no acompañen la toma de este empréstito en dólares, apuntó: “Me parece desacertado en cuanto ala realidad que vivimos. Él lo hizo en su momento. Las obras no están terminadas. Las críticas que recibimos (por parte de la oposición en la reunión en Hacienda), fueron en lo genérico de la ley. En todo caso, después habrá tiempo para rendir cuentas, pero en esta situación no necesitamos pasar un verano de crisis. Además, se otorgarán beneficios a las pymes que adquieran energías renovables. Nosotros tenemos que empezar a caminar para ese lado”.

Respecto de la lectura que hace en cuanto al acompañamiento que puedan cosechar por parte de los diputados de la oposición, acentuó: “Yo soy optimista”. “He escuchado voces, quizás divergentes dentro del mismo espacio del Frente Chaqueño, racionales, con sentido común. me parece que han manifestado dentro del seno de la misma Comisión de Hacienda y Presupuesto que lo van a estudiar, lo van a analizar y en consecuencia van a dar su opinión”.

Sobre el tratamiento en el seno del Parlamento, estimó que podría debatirse dentro de dos semanas, en la próxima sesión ordinaria, teniendo en cuenta que en la agenda de la de mañana se encuentra el proyecto del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI).

“La ciudadanía tiene que entender y hacerle entender a sus propios diputados que es una necesidad. La emergencia es una necesidad extrema, es un caso fortuito, es una fuerza mayor, es urgencia”, manifestó.

FUENTE Y FOTOS: Chaco Día por Día