/ / ARDE TUCUMÁN: LA UTA CONFIRMÓ EL DESPIDO DE 200 CHOFERES DE COLECTIVOS

El secretario general de UTA Tucumán, César González, afirmó que son 200 los trabajadores que fueron despedidos en el marco de una reducción de servicios en San Miguel de Tucumán de distintas empresas. Este miércoles la seccional inició un paro cerca del mediodía.

"Los compañeros despedidos están viniendo al gremio y el cuerpo de abogados van a rechazar las carta documentos. Antes del mediodía vamos a hacer la denuncia en el Secretaría de Trabajo y mañana se van a paralizar los servicios con paro sorpresivo", manifestó César González, secretario general de UTA a medios locales.

González aseguró que si todos los compañeros son reincorporados, el paro no se llevará a cabo. "Ellos aducen que las empresas no están en condiciones de seguir prestando los servicios en su totalidad. Hicieron la más fácil, que es despedir a los compañeros".

Por último, el referente de UTA, afirmó que la medida será por tiempo indeterminado. "Los coches van a salir a trabajar mañana a las 5 am y cerca del mediodía van a parar. No habrá cortes". "Este es un problema económico. La provincia ya viene haciendo un esfuerzo y cuando hablamos del boleto, o lo paga la provincia, otra institución o el usuario. El gobierno provincial viene poniendo casi $3.000 millones por mes para las compensaciones del transporte público de pasajeros, no solo del interior, sino también de la Capital", sostuvo el gobernador Osvaldo Jaldo.

Es decir, "venimos costeando y financiando el funcionamiento de 1400 ómnibus en la provincia, pero ya no se puede más, ya hicimos un gran esfuerzo". El primer mandatario aseguró que "si esto no se soluciona van a quedar sectores de la provincia sin transporte y empleados sin trabajo. Esto no quiere el gobernador".

FUENTE Y FOTOS: InfoGremiales