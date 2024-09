/ / CHACO EN EMERGENCIA HÍDRICA: SAMEEP PIDE CUIDAR EL AGUA POR SITUACIÓN "BASTANTE CRÍTICA"

“Estamos en una situación bastante crítica, estamos corriendo contrarreloj”, advirtió el presidente de la empresa SAMEEP, Nicolás Diez quien visitó los estudios del medio capitalino Ciudad TV para dialogar sobre la emergencia hídrica que se plantea en el proyecto de ley que impulsa el Ejecutivo y que continúa acentuando diferencias entre oficialismo y oposición por la toma del crédito en dólares que incluye la iniciativa. Habló de las inversiones proyectadas en la adquisición de bombas y perforadoras para garantizar abastecimiento en verano, frente a la sequía que afectará a varias zonas del Chaco. "Pedimos a las personas, por favor, que cuiden el agua", recalcó.

“Teníamos un plan de contingencia o de emergencia para poder llevar adelante esto”, indicó el funcionario y aseguró que “todo requiere de fuertes inversiones en dinero para la compra de bombas, de perforadores para los trabajos que se deben realizar”.

Habló de una cifra aproximada, que surge de una evaluación realizada por la empresa, de $20 mil millones. “La urgencia que tenemos es porque las bombas de SAMEEP no se compran en un comercio ni se sacan de una góndola. Fabricar una bomba lleva aproximadamente 120 o 150 días. Si hoy estamos en vistas de una aprobación de un endeudamiento ya estamos al borde de llegar a diciembre o enero con las compras. Esto nos pone en una situación bastante crítica. Estamos corriendo contrarreloj”. No obstante, remarcó que continúan realizando tareas y que “con el poco dinero que tenemos vamos a ir realizando as cosas que tenemos que hacer y reparar”.

Mencionó en ese sentido la reparación del primer acueducto que avanza en ese momento. Aseguró que las zonas más críticas son el sudoeste chaqueño, del Norte (El Impenetrable, Pampa del Infierno, Los Frentones, Taco Pozo). “Son lugares donde hoy tenemos graves problemas en el abastecimiento de agua para el consumo humano”, afirmó.

No relativizó el hecho de que la energía eléctrica es vital para el funcionamiento del sistema de acueductos en la provincia, en relación a las interrupciones que sufre el bombeo ante los cortes de suministro energético. “Es una situación bastante compleja y por ello tenemos una campaña de concientización del uso racional del agua”.

“Pedimos a las personas, por favor, que cuiden el agua”, recalcó. Mencionó no solo la bajante del río Paraná sino el comportamiento del río Bermejo en relación a las tomas de agua que abastecen las plantas potabilizadoras en la provincia.

FUENTE Y FOTOS: Chaco Día por Día