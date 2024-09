/ / PLAN MOTOSIERRA: EL GOBIERNO COMENZÓ A DESMANTELAR EL INTA Y VENDERÁ SUS TIERRAS

El INTA abre proceso de retiros voluntarios y denuncian desmantelamiento. El Gobierno nacional anticipó que venderá las tierras del histórico organismo.

Con fecha 28 de agosto empezó a circular la apertura de un proceso de retiros voluntarios en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Esta semana se daría a conocer en forma pública a través del Boletín Oficial en una Resolución emitida por la Secretaría de Agricultura

La convocatoria estará vigente para “personal de planta permanente que posea hasta 60 años de edad” en todas las estaciones del país. Según un informe del portal Bichos de Campo, quienes se acojan al régimen de retiro voluntario “recibirán una compensación indemnizatoria de 1,25 haberes en bruto por cada año trabajado para el personal con hasta 18 años de antigüedad, y de 0,5 haberes bruto por cada año trabajado para los agentes con más de 18 años de antigüedad”. En ambos casos serán incluidos en esta indemnización el aguinaldo y el proporcional de vacaciones.

Para calcular el monto de esta compensación se tomarán “los conceptos remunerativos no extraordinarios percibidos mensualmente en forma normal, regular, habitual y permanente”, sin tener en cuenta “los rubros que no estén afectados por aportes previsionales ni pagos extraordinarios, gastos de movilidad, asignaciones familiares, sueldo anual complementario, y cualquier otro concepto cuyo pago no tenga periodicidad mensual”.

La convocatoria involucrará tanto a profesionales e investigadores como personal administrativo y auxiliares, pero no podrán solicitarlo empleados con sumario en trámite o en proceso penal activo, ni quienes ya iniciaron trámite jubilatorio, presentaron su renuncia, se encuentran en disponibilidad o tengan 61 años o más.

El INTA cuenta actualmente con más de 6.800 empleados y no son las primeras presiones que atraviesan. Tras los rumores de ajuste y despidos, ahora enfrentan la venta de tierras del organismo para viviendas sociales, como se denunció hace unos días en Salta, la caída del presupuesto y la presión a trabajadores organizados que recae sobre estatales en general.

“El martes nos reuniremos todos los secretarios generales del país para evaluar este anuncio. No quiero adelantarme, pero seguramente habrá un rechazo mayoritario porque es un nuevo intento de achicar la planta disfrazando despidos como retiros voluntarios”, informó Roberto Maldonado, titular de Apinta Anguil. En diálogo con el portal La Arena recordó que el personal atravesó “procesos similares durante la década menemista y en 2018 con la gestión de Mauricio Macri” y reveló que a partir de diciembre de 2023 “han intimado a muchos compañeros a jubilarse aunque no hubieran completado los años necesarios de aportes”.

