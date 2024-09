/ / SE VIENE UN FUERTE RECORTE DE PENSIONES POR INVALIDEZ: MÁS DE LA MITAD SON TRUCHAS

Estiman que más de la mitad de las pensiones por invalidez son truchas. Diego Spagnuolo, director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad, dijo que el costo fiscal asciende a 3.400 millones de dólares al año.

El dato es de las auditorías del ente, a raíz del incremento desmedido que tuvo el otorgamiento de este beneficio en los últimos años. “En los periodos de gobierno kicrhnerista, en el 2003, las pensiones por invalidez eran 80.000, pero de ahí al 2015 subieron a 1.000.000, y acá no hubo guerra, no hubo catástrofe natural, nada que lo justifique”, explicó.

Dijo que durante el gobierno de Macri se mantuvo estable, pero luego en la gestión de Alberto Fernández volvieron a crecer de un millón a 1.250.000. La pensión por invalidez es el 70% de una jubilación mínima y es no contributiva, es decir no exige contraprestación previa ni aportes jubilatorios. Actualmente ronda los 234.000 pesos. Del total de la población argentina, según los datos brindados por Spagnuolo, el 5% recibe una pensión por invalidez, pero de ese total a más del 50% no le correspondería percibirla.

Spagnuolo asegura que en las auditorías han encontrado de todo, desde la famosa radiografía trucha de un perro, a situaciones como en Mar del Plata, donde se auditaron 1800 casos y en los primeros 900, apenas al 10% le correspondía percibir el beneficio.

“Con respecto a los requisitos, la ley establece que la pensión se le tiene que dar a toda persona imposibilitada de trabajar. No dice más que eso la ley. Entonces, después de todas las reglamentaciones se fueron estableciendo los requisitos”, explicó. Sin embargo, indicó que en el último periodo se fueron flexibilizando y eso llevó a la falta de controles médicos y el otorgamiento desmedido.

El costo fiscal de estas pensiones truchas se estima que está en el orden de los 3.400 millones de dólares por año. Y según el funcionario “es un agujero negro en el fisco”, con el cual se podría darle a los jubilados el aumento que necesitan, o destinar esos fondos para personas con discapacidad a quienes sí les corresponde un beneficio como este.

Desde Andis indicaron que buscan regularizar la situación, y Sapagnuolo aclaró que las pensiones se continúan otorgando. “Tenemos unas 200.000 pensiones otorgadas que se están cobrando y aparte tenemos 600.000 pensiones solicitadas”, indicó. Con respecto a las que están auditando, indicó que “se tomarán el tiempo necesario” para evaluar los casos para “no cometer el error de sacarle el beneficio a la persona que lo tiene y le corresponde”.

Dónde denunciar

Ante la sospecha de que algún conocido, un familiar, un vecino recibe una pensión por invalidez otorgada irregularmente, se puede realizar la denuncia en la página de Mi Argentina, en el link de Agencia Nacional de Discapacidad.

“A nosotros nos llegan muchas denuncias. Uno de los casos que estamos investigando es de exesposas que nos denuncian que el marido cobra una pensión trucha”, reveló y dijo que no hacen foco en el denunciante, sino que analizan los casos en concreto.

FUENTE Y FOTOS: Cadena 3