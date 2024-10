/ / ALERTA MUNDIAL - IRÁN HABRÍA PROBADO UN MISIL NUCLEAR: SE DISPARA EL PRECIO DEL PETRÓLEO

El presentador de televisión palestino de Al Jazeera Jamal Rayyan confirmó que el terremoto de magnitud de 4,6 en el desierto de Irán esta madrugada, fue ocasionado por la primera prueba nuclear iraní.

“La actividad sísmica se centró en el desierto de Kavir y las comparaciones entre las vibraciones típicas de un terremoto y las pruebas nucleares sugieren que este evento se parece más a una prueba nuclear subterránea. Cabe desatacar que no se registraron réplicas, lo que es otra pista que apunta a una explosión en lugar de una actividad sísmica natural”, de acuerdo a canales iraníes en Telegram.

Apenas un día antes funcionarios iraníes insinuaron un “nuevo nivel de disuasión”, posiblemente indicando capacidades nucleares y de vez en cuando sugiriendo el posible cambio de su doctrina nuclear.

Dos días después de conocerse el terremoto en la provincia de Semnan, han surgido especulaciones en las redes sociales sobre una posible prueba nuclear por parte de Irán. A las 22:45 del sábado 14 de octubre, Centro de Sismografía de la Universidad de Teherán anunció que un terremoto de magnitud 4,4 en la escala Richter sacudió Aradan en la provincia de Semnan. El terremoto también se sintió en partes de la provincia oriental de Teherán.

Horas después de conocerse la noticia, surgió una ola de especulaciones en las redes sociales en las que se decía que la República Islámica habría intentado realizar su primera prueba atómica subterránea, como medida disuasoria contra el ataque de represalia de Israel contra su territorio.

Escalada de tensión en la región

Estas especulaciones surgen cuando funcionarios iraníes y miembros de su Guardia Revolucionaria llevan meses amenazando a Occidente, y especialmente a Israel, con intensificar las presiones económicas, políticas y militares sobre el país. El último ataque de Irán sobre el país hebreo hizo saltar todas las alarmas.

Esto hace pensar que es posible un cambio en la doctrina de defensa militar de la República Islámica, un cambio que requeriría modificar la normativa sobre la legalidad de las armas nucleares de forma gradual.

Los rumores apuntan a un posible ensayo de un ataque nuclear en Irán que habría propiciado el movimiento sísmico. La agencia de noticias NorNews, que opera como altavoz oficialista del Consejo de Seguridad Nacional de la República Islámica, ha tachado las especulaciones de simples "rumores" asegurando que una prueba de esas características iría en contra de la doctrina nuclear iraní.

"Los rumores sospechosos y provienen de los medios extranjeros, son completamente falsos y contrarios a la doctrina nuclear y defensiva de Irán", reza un mensaje publicado en las redes sociales de dicha agencia.

Sin embargo, la Fundación para la Defensa de las Democracias (FDD), un centro de estudios estadounidense con sede en Washington, publicó un informe en 2019 en el que afirmaba que Irán había iniciado un programa para construir espacios subterráneos donde realizar pruebas nucleares en el conocido como 'Proyecto de campo'.

La Fundación, que ha sido sancionada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán desde hace cinco años por "ejercer presión con el objetivo de motivar la imposición de sanciones", afirmó en su informe de 2019: "Hemos identificado un lugar subterráneo donde parece que se realizaron pruebas con materiales explosivos no nucleares".

Este informe ha vuelto a salir a la luz a raíz el terremoto registrado y las especulaciones sobre una posible prueba nuclear de Irán. Por supuesto, Irán ha anunciado previamente la existencia del centro espacial Imam Jomeini y del Cuartel General de Misiles al sureste de Semnan, pero la distancia de Aradan, epicentro del terremoto del sábado por la noche, es de más de 100 kilómetros.

Además, un grupo de expertos señala que la profundidad y la magnitud del movimiento sísmico indican que este no se pudo provocar mediante pruebas nucleares debido a la complejidad de contener las explosiones a tal profundidad sin afectar a la superficie.

Según estos expertos, una prueba nuclear de este tipo, de ser posible, requeriría una preparación significativa, que es poco probable que esté dentro del conocimiento técnico de los coordinadores iraníes. Los analistas del ámbito de la Defensa Nuclear también recuerdan que una prueba de este nivel habría sido detectada por las potencias occidentales mediante satélites de inteligencia y vigilancia, e Israel habría emitido una condena.

Sin embargo, en las redes sociales persisten las especulaciones, ya que un grupo sospecha que tal vez Irán tenga una instalación nuclear subterránea no declarada en la provincia de Semnan. Estos usuarios lo afirman también basándose en el historial de la República Islámica de no revelar con precisión sus actividades nucleares al Organismo Internacional de Energía Atómica.

Por supuesto, Irán es un país propenso a los terremotos, y los terremotos como este no son infrecuentes ni extraños, pero las condiciones políticas y militares en Oriente Medio y el aumento sin precedentes de la tensión entre Irán e Israel han dado lugar a tales especulaciones antes de que se publique ninguna noticia oficial.

En contraste, el pasado 4 de octubre el periódico estadounidense The New York Times examinó en un informe el tiempo que Irán necesitaría para construir un arma nuclear si se tomaran decisiones al respecto y determinaron que la distancia entre Irán y la construcción de un arma nuclear no es solo de “unas pocas semanas”, si no que le tomará más tiempo.

Esto entra en el contexto del debate vicepresidencial estadounidense del 1 de octubre, donde la primera pregunta fue si los dos candidatos apoyarían o se opondrían a un ataque preventivo contra Irán por parte de Israel, a lo que ambos contestaron que es un tema urgente ya que Irán ha “reducido drásticamente el tiempo que llevaría desarrollar un arma nuclear”, acortando su tiempo de adquisición a “una o dos semanas”.

El petróleo sube un 2% debido a los conflictos en Oriente Medio

Expertos advierten que ante una posible escalada en los conflictos en Oriente Medio podría derivar en el aumento del precio del petróleo debido futuros ataques que podrían provocar interrupciones a largo plazo en los mercados petroleros.

La semana pasada el petróleo aumento un 9%, a medida que el conflicto entre Israel y Hamás aumentaba, superando el promedio móvil critico de 200 días en 73.18 dólares. Esto después de que funcionarios israelíes afirmaron la semana pasada que el país apuntaría a las instalaciones de producción de petróleo en Irán y a otros sitios estratégicos en respuesta al ataque con misiles balísticos por parte de Irán.

FUENTE Y FOTOS: Euronews - Agencias