/ / (audio) SÁENZ PEÑA: "WILEROS" PLANEABAN ASESINAR A INSPECTORES DE TRÁNSITO Y POLICÍAS

"Si les gusta le metemos nomás, le metemos nomás no hay problemas, tengo para apretarlos a unos cuantos, si se animan a tirar tengo para responderles a estos giles. Plomo es lo que nos sobra, vamos a meterle nomás, que se cague". "Justo compré balas para la 9 y el 38. Que me saquen la moto, cinco minutos le voy a dejar ahí, van a tener que juntar cajones para juntar a todos los giles esos. Ellos no saben con quien se meten, a los pelotudos les están por sacar la moto, a mí no me van a sacar fácil". "Yo le estoy por meter plomo nomás, a mí no me están por romper las bolas. Me van a sacar la moto un ratito pero a mujeres y hombres yo les estoy por sacudir sin asco", se escucha decir a uno de los acusados en uno de los audios que están en poder de la Justicia.

"Estaban decididos a matar policías y empleados municipales. Amenazan e instigan a sublevarse a la autoridad Policial y Municipal por los controles a wileros. Se equivocan si creen que vamos a dejar impune semejante afrenta", manifestó a Periodismo365 el Comisario General Fernando Romero.





Al respecto, en la tarde y noche de este miércoles, efectivos de la División Investigaciones Complejas Sáenz Peña; informaron a Periodismo365 que en fecha 28/09 les llegaron audios y mensajes de una conversación en Grupo en la red social WhatsApp, denominado "N1 aviso controles de tránsito", donde personas operando con diferentes números telefónicos estaban incitando a la violencia y la muerte amenazando a personal de la Municipalidad saenzpeñense. En esas circunstancias se procedió a hacer trabajo de calle, pudiendo establecer que la titular de una de las líneas telefónicas con característica de Sáenz Peña comentó: "En la 29 y 8 nos juntamos en la esquina de la plaza a las 17 hs". Asimismo, desde otra línea con domicilio registrado en Cangallo N° 1657, Grand Bourg , Provincia de Buenos Aires As, un sujeto comentó: "Mañana ahí que estar, es domingo y nadie trabajamos, al frente de la casa de copolini". Así también se logró observar imágenes de armas de fuego y escuchar audios emitidos por otra línea perteneciente a un sujeto domiciliado en el Barrio Aipo San Cayetano. Con todos los elementos reunidos, se consulto al Fiscal en turno, Dr. Valero; y con resoluciones otorgadas por el Juzgado de Garantías, acompañados por ayudantes Fiscales y jefes policiales se allanaron los siguientes domicilios:









Quinta 249 del Barrio San Cayetano, con resultado negativo. 2) Ruta N° 16 - Km 183, Colonia Bajo Hondo, donde no se encontraba presente el acusado, resultando negativo el secuestro de armamento. El padre del individuo aseguró que su hijo había hecho esa broma de mal gusto hacia el personal municipal y que la foto que puso sí es de su hijo; pero de años anteriores y que esa arma de fuego de la foto era de un amigo domiciliado en el barrio San Cayetano. Continuando con la investigación se trabajó en el Barrio San Cayetano para hallar al sujeto identificado como Lucas Romero, de 30 años de edad, presunto dueño del arma de guerra que aparece en la foto, lográndose su detención.

Asimismo el Fiscal Valero ordenó que se proceda al secuestro del celular de Romero. Más tarde, a las 21.30 horas se pudo establecer que uno de los números desde donde también amenazarían a empleados municipales pertenece a un sujeto domiciliado en el Barrio Parque Norte, procediéndose a la detención del mismo.

Cabe consignar que hasta el momento las armas de fuego que aparecen en las fotos del grupo de WhatsApp no fueron halladas por la Policía. Interviene en el caso la Fiscalía de Investigación Penal en turno, en la causa por "Supuestas amenazas a empleados municipales y otros" Periodismo365