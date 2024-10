/ / "SE TERMINÓ LA VAGANCIA EN LAS CÁRCELES": BULLRICH LANZÓ EL PROGRAMA MANOS A LA OBRA PARA QUE LOS PRESOS TRABAJEN

La ministra de Seguridad presentó el programa para que los presos arreglen las cárceles desde adentro "El que quiera trabajar va a tener trabajo y el que no quiera va a tener que trabajar igual, porque si no, no va a cobrar", remarcó.

Bullrich recordó que que la Constitución dice que "las cárceles tienen que ser sanas y limpias, no para castigos sino para la reinserción" y que "el Código Penal de la Nación dice que las personas privadas de su libertad deben hacerse cargo de mantener las instalaciones penitenciarias y de pagar con su trabajo aquello por lo que hoy están detenidas".

SE TERMINÓ LA VAGANCIA EN LAS CÁRCELES. AHORA TODOS LOS PRESOS TRABAJARÁN ARREGLÁNDOLAS



El plan "Manos a la Obra" arranca ya. Y el que se niega, sanción directa. pic.twitter.com/6AHa6fttDM — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) October 17, 2024

“Si un juez nos dice que le tenemos que pagar por no trabajar, vamos a llegar hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación, porque eso es una injusticia para la sociedad. Nosotros queremos reinserción, pero no en base a la comodidad de aquella persona que afuera prefería robar en vez de trabajar y que aquí quiere llevarse un sueldo sin trabajar”. “Eso no va, se terminó”, manifestó tajante la titular de Seguridad.

Bullrich remarcó que el programa es "ocio cero" y consideró que el descanso en la cárcel "es entrar en la cultura tumbera y no lo vamos a permitir; esa es la cultura de la destrucción social. A partir de ahora, todos los presos van a trabajar”.

“El que quiera trabajar va a tener trabajo, y el que no quiera va a tener que trabajar igual, porque si no, no va a cobrar”, sostuvo Bullrich, en el marco de la prueba piloto que se hizo en el Penal de Ezeiza donde adelantó que presentará un proyecto para un cambio sustancial en la ley de ejecución de la pena privativa de la libertad, entre otros cambios, “que reglamente que el trabajo es trabajo y al que no trabaje no le vamos a pagar un salario”.

“Cada una de estas cárceles son impuestos acumulados de ciudadanos que son robados, asesinados, violados y que después tienen que poner plata para pagar la cárcel que no arreglan los que están adentro. Esa injusticia se termina”, concluyó la ministra.

FUENTE Y FOTOS: Política Argentina