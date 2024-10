/ / SECHEEP ALERTA: SIN EMERGENCIA ENERGÉTICA, PELIGRA EL SUMNISTRO ELÉCTRICO PARA EL VERANO

Desde Secheep confirmaron que sin la Ley de Emergencia Energética solicitada por el Gobierno provincial, hay un serio riesgo de abastecimiento de energía eléctrica en gran parte del territorio chaqueño durante el verano que se aproxima.

“Los que ayer votaron para que se genere un colapso energético para todos los chaqueños, son los mismos que dejaron proyectada una deuda de 300.000 millones de pesos con Cammesa”, señaló en la mañana de este martes, el gobernador Leandro Zdero, acompañado de funcionarios y legisladores.

En lo inmediato, desde Secheep informaron que el crédito era esencial para contratar 45 megavatios (MW) adicionales, necesarios para satisfacer la demanda de energía en el interior de la provincia, especialmente durante las altas temperaturas que superan los 30 grados. La actual falta de generación eléctrica se debe al retiro de los generadores de Agrekko, que durante 16 años operaron en la provincia sin que se llevaran a cabo las obras necesarias para garantizar un suministro energético sostenible en momentos críticos.

Gran parte de los 150 millones de dólares de inversión que la oposición que responde al ex gobernador Jorge Capitanich le negó al pueblo chaqueño es para concretar obras de infraestructura que no se hicieron en los 16 años de gobiernos anteriores.

Desde Secheep informaron que en ese lapso no se realizaron las obras de infraestructura requeridas, disimulando la necesidad de las mismas gracias a la generación local. Cabe recordar que, desde que se decide un proyecto hasta su concreción, suelen pasar varios años. No es razonable exigir a la actual administración que resuelva en 9 meses problemas que no se abordaron en 16 años.

En ese sentido, es importante informar que los generadores de la firma Aggreko llegaron al país cuando el costo del MW era de 40.000 dólares; hoy, el precio ha caído a 12.000 dólares, lo que ha llevado a Aggreko a retirarse del mercado, ya que operar en esas condiciones no le es rentable. Es importante señalar que dichos generadores eran contratados por CAMMESA (Gobierno Nacional), que también suministraba el combustible necesario para su funcionamiento. Hoy la salida de los generadores de Aggreko implica que el Chaco perdió 45 MW de potencia energética principalmente en el interior de la provincia, lo cual lleva a avizorar un panorama de crisis en la red de abastecimiento eléctrico durante el verano.

Zdero dio detalles al pueblo del Chaco sobre la situación. “Voy a defender al Chaco y a los chaqueños a pesar de todo y de todos. Vine a cambiar las cosas, y estoy comprometido en esa tarea. Por eso, he instruido a los funcionarios del Gobierno a llamar a licitación para poder avanzar de la mejor manera posible con obras y acciones que mitiguen el panorama que se viene en este verano”, señaló.

Sobre el final de su alocución el gobernador dejó un claro mensaje a los chaqueños. “Que el pueblo tenga la seguridad de que, por más que el oscuro personaje que incita a que nos vaya mal y que sus obsecuentes del fracaso hagan caso omiso al atraso en que dejaron la provincia, nada ni nadie va a vencer las energías y las ganas para que el Chaco camine hacia un futuro mejor y próspero y no abrace el atraso y el fracaso al que nos querían condenar”, manifestó.

Trabajos pese a los impedimentos opositores

Independientemente de la gravedad que implica el rechazo de la oposición al proyecto de inversiones, Secheep y el Gobierno provincial vienen trabajando para que el impacto de la crisis energética se reduzca al mínimo.

En ese marco, se recordó que una de las obras clave para reducir la dependencia de la generación externa es la puesta en funcionamiento de un segundo mega-transformador de potencia en la Estación Transformadora “Chaco” (en Sáenz Peña), que se encuentra en la provincia desde 2017, pero sin entrar en servicio. Resulta contradictorio que la oposición critique la gestión del actual Gobierno en los últimos 9 meses, cuando ellos no lograron avanzar en este proyecto durante 7 años, privando a los chaqueños de un servicio energético de mayor calidad.

En ese contexto, en los últimos seis meses, la ejecución de la obra ha avanzado considerablemente, lo que permite afirmar que para el próximo año, dicha planta contará con ambos transformadores en funcionamiento. “Este es un logro significativo en comparación con la gestión anterior, que no implementó mejoras en siete años”, señaló el presidente de Secheep, José Bistoletti.

Asimismo, se está trabajando en la generación fotovoltaica en Pampa del Infierno y en otras ciudades como Villa Ángela, Sáenz Peña y General Pinedo, lo cual representa una solución viable para el suministro eléctrico en horarios de 8 a 17.

Es importante recordar que la potencia de los parques solares fotovoltaicos (PSFV) solo estará disponible durante el día. Durante la noche, el Chaco enfrenta picos de demanda que requieren soluciones como los generadores, de lo contrario, se verá obligada a restringir la demanda.

Es importante recordar que la generación fotovoltaica en el país comenzó gracias a los programas RENOVAR y RENDMI, implementados durante la presidencia de Mauricio Macri, que permitió la instalación de diversas fuentes de generación renovable, incluido el desarrollo en Chaco. Por lo tanto, las declaraciones del gobernador Jorge Milton Capitanich, que intentan atribuirse el mérito de estos proyectos, son incorrectas y engañosas. Sería más apropiado reconocer la contribución de la gestión de Macri.

Es fundamental destacar que la interconexión de la generación fotovoltaica al sistema de Secheep fue posible gracias a la gestión de Leandro Zdero. Esto asegura que la energía generada se integre adecuadamente al sistema interconectado, beneficiando así a todos los habitantes de Chaco.

Cammesa: Capitanich dejó una deuda de 300.000 millones de pesos

Uno de los temas que el círculo opositor utilizó para enlodar la aprobación de la emergencia energética fue las cifras de la deuda con Cammesa. La oposición, liderada por Capitanich, busca desviar la atención de la responsabilidad que tienen en la deuda que comenzó a gestarse en enero de 2008, durante su primer Mandato. Antes de esto, Secheep cancelaba sus deudas en tiempo y forma, abastecía sus almacenes y realizaba las obras de infraestructura necesarias para satisfacer la demanda.

En ese marco, buscando confundir al pueblo del Chaco difundieron que el 7 de diciembre de 2023, CAMMESA emitió el Libre de Deuda de la provincia. Sin embargo, es importante aclarar que dicho documento no indica que se haya saldado lo adeudado. Simplemente refleja un compromiso de pago que ha endeudado a la actual administración. Por lo tanto, la deuda sigue existiendo y es la actual administración provincial que lidera Leandro Zdero la que se está haciendo cargo de ella.

De hecho, en noviembre de 2023, buscando poner trabas y obstáculos a la actual gestión, se presentó un convenio firmado por 24.000 millones de pesos, que implicaba un capital financiado de 117.000 millones de pesos a tasa variable. Debido a la inflación, esta financiación se ha elevado a 300.000 millones de pesos, lo que demuestra que no solo no se pagó la deuda, sino que también se dejó una carga significativa a la actual administración.

“Es evidente que la estrategia de la oposición busca confundir a la población y provocar descontento generalizado. Al intentar hacer creer que, durante el próximo verano, los habitantes del interior carecerán de acceso a energía eléctrica, perjudican la imagen y gestión del gobierno de Leandro Zdero. Es crucial que la ciudadanía esté bien informada para poder discernir entre la realidad y la manipulación política”, destacó Bistoletti.

Periodismo365