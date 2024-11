/ / SÁENZ PEÑA: EL MUNICIPIO REALIZÓ UN TALLER INTERACTIVO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Se realizó el primer taller de educación física, juegos recreativos y convivencia de personas con discapacidad.

La misma se realizó en el Club Sokol; fueron dos jornadas intensas con actividades teóricas y prácticas que estuvieron a cargo de los Licenciados Gustavo Copolla y Martín Molina,ambos con destacada trayectoria en la temática.

"La educación física es algo integral, que debe unir y no separar. A veces el exitismo, hace que las personas queden afuera y lo especial debe ser para todos, yo no tengo que dar una clase para uno en particular, todos tienen que adaptar la clase a una persona que presenta alguna dificultad" remarcó el profesor Copolla.





Alrededor de 30 profesores participaron de esta capacitación que fue totalmente gratuita y contó con el acompañamiento de la Secretaría de Desarrollo Humano y Deportes de la municipalidad de Presidencia Roque Sáenz Peña. Los asistentes recibirán su correspondiente certificado de asistencia.

Periodismo365