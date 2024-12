/ / CORRIENTES: LE VINO CASI 5 MILLONES DE PESOS DE LUZ Y CERRARÁ SU CARNICERÍA

Un comerciante correntino cierra su carnicería por no poder pagar la boleta de luz que le vino casi $4.800.000.

"Inclusive tengo colegas míos que están pasando por este momento y así es la población en general. Son impagables las boletas", dijo Víctor Hugo a Radio Dos. "Hace un mes que vengo con este parto, hace un mes que vengo con este parto, yo no le estoy robando a nadie, estoy trabajando y tengo ocho familias conmigo", reveló sobre el drama que padecen por no poder pagar la boleta de luz de casi 5 millones de pesos.

Contó que su comercio tiene más de 30 años en Corrientes: "me costó un sacrificio, me costó un montón, llegar a este lugar donde estoy yo. De verdad, tengo mucha bronca." Reveló que "La boleta anterior pagaba seiscientos mil pesos, que ya me costaba pagar"

El dueño de una carnicería ubicado en la capital provincial salió junto a sus empleados a la calle a manifestarse ante una "cifra impagable" del suministro de energía eléctrica. Casi 5 millones de pesos deberá pagar para seguir con su comercio.

"No le estoy pidiendo a nadie nada, todos los días salgo a trabajar dignamente, los 365 días del año. Me quieren dejar sin trabajo y a toda la familia que tengo de empleados" dijo Víctor Garmendia propietario de una carnicería ubicado por avenida Independencia al 5100. "Estamos haciendo Patria porque estamos laburando. No somos delincuentes somos trabajadores" reiteró Garmendia .

FUENTE Y FOTOS: Época - RadioDos