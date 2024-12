/ / GENERAL PINEDO: EL GOBERNADOR ZDERO ACOMPAÑÓ LA INAUGURACIÓN DEL HOTEL BOUTIQUE GUALAMBA

El gobernador Leandro Zdero acompañó anoche la inauguración del Hotel Boutique Gualamba (HBG), ubicado en la localidad de General Pinedo.

El Gobernador hizo énfasis ayer, en la importancia de que el Gobierno trabaje fuertemente con el sector productivo y que el Estado esté para facilitar las inversiones. “Los gobiernos locales tienen que ser facilitadores de las inversiones, por eso, cuando aprobamos en la Cámara de Diputados el RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones), es porque el Chaco no puede seguir en la frustración, tenemos que dar la posibilidad de abrir las puertas a que vengan inversiones a nuestra provincia, y a que de la mano del sector privado se pueda generar trabajo”.

“Lo que tenemos que hacer es ordenar al Estado, que el Estado sea un facilitador y que pueda aliviar también, y que no asfixien a los ciudadanos con los impuestos. Nosotros hemos dados gestos muy concretos desde el Estado provincial en el acompañamiento al sector privado”, aseveró Zdero.

Sobre el impacto que tendrá el hotel, el Gobernador comentó: “Va a ayudar a poder contener la demanda hotelera que hay en la región. De aquí vienen muchas inversiones, de la mano de la producción de diferentes actividades y hay momentos en que, a veces, ni con Charata ni con Las Breñas se puede cubrir tanta demanda. General Pinedo viene para ampliarla. Era un sueño para los pinedenses y los sueños cuando se trabajan se cumplen”.

VERÓNICA MAZAROLLI: “HOY GENERAL PINEDO SE ENALTECE”

La presidente del Instituto de Turismo, Verónica Mazzarolli, mostró su satisfacción por la apertura del hotel. “Para nosotros la hotelería, como la gastronomía, es la columna vertebral del turismo. Hoy General Pinedo se enaltece teniendo una infraestructura con 30 habitaciones, dando mano de obra genuina a 30 trabajadores que seguramente se dinamizan en otros lugares, en otras familias. Ver la calidad de estas empresas, de estos empresarios que han apostado, que se han jugado, a nosotros nos enorgullece y nos motiva”.

“Es algo que necesitábamos porque sabemos que aquí muy cerquita tenemos el meteorito accesible más grande del mundo, entonces la gente puede venir a alojarse, a pasar el día en piscinas, en un spa o en un comedor de excelentísima calidad. Así que qué mejor que venir a alojarse acá y después ir a ver nuestro Centro de Interpretación Campo del Cielo donde están las esculturas del universo”, concluyó Mazzarolli.

“LUIS URBANO: “ESTUVE ESPERANDO MUCHO TIEMPO ESTE MOMENTO”

El gerente del Hotel Boutique Gualamba (HBG), Luis Urbano, indicó: “Estoy muy feliz y contento, estuvo esperando mucho tiempo este momento y al fin llegó. El hotel se destaca mucho por el detalle, tenemos unas 30 habitaciones en tres categorías distintas que están equipadas con la última tecnología y mobiliario de última generación. Está pensado para que la persona que se hospede tenga todo lo que necesita en este lugar y que esté como en su casa”.

Sobre las expectativas que tiene para el futuro, Urbano afirmó: “La expectativa, en principio, es establecer una plaza hotelera en esta región del Chaco y luego ya poder cubrir eso que hace tanta falta a esta región, yo soy de zona oeste de Capital Federal y es la primera vez que me mudo de esta manera con mi familia pero el desafío me trajo hasta General Pinedo y el proyecto me encantó”.

DETALLES DE LA OBRA

La obra consistió en la reestructuración del Hotel Boutique Gualamba (HBG) que había sido inaugurado en abril de 1978 y que marco una época en el rubro de hotelería en el interior del Chaco. El hotel está ubicado en un terreno de 2,805 m2, distribuido en 3 sectores, dos de ellos se desarrollan en 2 niveles con una superficie cubierta de 1960m2 en planta baja y 1235m2 en planta alta. Cuenta con piscina con barra y gastronomía disponible, spa con sauna seco, gabinetes y servicios estéticos completos, gimnasio, salón de eventos, confitería y restaurant. Tiene 30 espaciosas habitaciones equipadas con la última tecnología y variedad de opciones acorde a las necesidades y gustos de los clientes.

La apertura del hotel responde al principal anhelo de la familia Kalbermatter-Martin de la puesta en valor del antiguo Hotel Gualamba con la finalidad de enriquecer la esencia, reconociendo las tradiciones, arte y cultura de General Pinedo como un tesoro invaluable que merece ser honrado, compartido y revalorizado.

