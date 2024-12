/ / SANTA FE - GRAVE: ACINDAR SUSPENDE MÁS DE 700 TRABAJADORES Y FRENA PRODUCCIÓN POR CAÍDA DE VENTAS

Por caída de ventas, Acindar frena la producción en su planta de Santa Fe y hay más de 700 trabajadores afectados

A partir de una caída de la producción del 50% respecto al año pasado, la siderúrgica continúa paralizando su operación. Suspensiones y adelanto de vacaciones a sus empleados.

"El peor año de la historia"

“Se había anunciado a principios de año que no iba a ser un buen año debido a que se cerraba definitivamente la obra pública. Acindar fabrica hierro de construcción para las obras civiles. El mercado automotor y la minería traccionan un poco, pero no tanto. Acindar fabricaba 1.200.000 toneladas por año, y en 2024 fabricamos 600 mil toneladas", explicó González. "Esta crisis no tiene comparación, no la detecto en mi memoria, es el peor año de la historia. Se está dando el peor de los cultivos”, aseguró en declaraciones a Cadena 3 Rosario.

La siderúrgica Acindar, una de las dos más grandes del país, paralizó la producción en su planta de Villa Constitución, Santa Fe, por lo que suspendió y adelantó vacaciones a más de 700 empleados, entre propios y contratados. La decisión de la empresa, propiedad del grupo indio ArcelorMittal, se debe principalmente a la caída de la demanda.

Las suspensiones se dan porque “es el año con la peor actividad en la historia de Acindar”, aseguró Pablo González, secretario general de la seccional UOM Villa Constitución. En 2024 se produjeron 600.000 toneladas, mientras que en el año anterior habían sido 1.200.000 toneladas. Desde la empresa sostuvieron que en “un año normal, tirando a bajo, no un año bueno, se producen un millón de toneladas”.

Para algunos sectores dentro de la planta, las suspensiones serían hasta el 6 de enero y para otros, hasta el 13 de enero, en principio. El gremialista afirmó que desde la empresa les adelantaron que la situación podría agravarse.

Fuentes de Acindar explicaron a Infobae: “Desde poco antes de mitad de año, la empresa y el sindicato alcanzaron un acuerdo de suspensiones con vigencia hasta el 31 de diciembre para el caso de que eventualmente hubiera que suspender personal debido a la caída de la demanda. En este caso particular, la empresa arranca con una parada programada de la línea de acería. Se trata de parada de rutina que se suele hacer hacia finales de año y principios del nuevo año para reparaciones y mantenimiento”.

Preocupación

“Devaluó Brasil, eso pone fuera de la competencia a la Argentina, y todavía no se dio la inserción del acero chino, turco o brasilero. Cuando traccione la construcción, van a empezar a comprar por un precio muy por debajo del internacional”, advirtió el sindicalista. “En abril y mayo firmamos un acta de suspensiones con sueldos del 75 por ciento de paga a fin de año. Nosotros tenemos conflictos todos los días, nos deben las paritarias desde junio”, agregó.

Además señaló que “la segunda discusión para 2025 es la baja de sueldos". "Van a decir que si no se bajan los sueldos, no va haber competitividad, no va a haber producción ni mercado. Es un menemismo recalcitrado”, opinó González.

Al ser consultado sobre la inversión anunciada por Sidersa en el marco del RiGI, González expresó: “En firmas de capital intensivo, 300 millones de dólares no son nada. Es un nicho de mercado. Nosotros tenemos los salarios más altos de la siderurgia, seguramente buscan otra flexibilidad y salarios. Son proyectos con novedades tecnológicas y menores planteles”.

“Estamos hablando de alrededor de 350 personas alcanzadas del sector de acería. La gran mayoría de este número corresponde a vacaciones adelantadas. En casos puntuales, que no se acojan a las vacaciones adelantadas, entra en vigencia el acuerdo de suspensiones”, agregaron. A ese número, el sindicato añade la suspensión de contratistas, que indican que son alrededor de 400.

González explicó que, según les dicen en la compañía, los motivos de la medida son la caída de la demanda por el freno en la obra pública, principalmente, y que el tipo de cambio no les está permitiendo competir con Brasil, que devaluó en casi 24% en lo que va del año y está poniendo acero más barato a disposición de la Argentina. Asimismo, advierten por la amenaza de la entrada de acero chino con la apertura de importaciones.

Por otra parte, aseguró que los sueldos se están pagando con una demora en cuanto a la aplicación de paritarias. “Seguimos discutiendo porque tenemos salarios de junio, no actualizaron paritarias y se cobra un 75% del sueldo por cada día suspendido”.

Las complicaciones en Acindar datan desde principios de año: en marzo, abril y junio se habían paralizado plantas. En la actualidad opera en Villa Constitución (Santa Fe), que es la principal, San Nicolás (Buenos Aires), Heredia (Rosario) y Villa Mercedes (San Luis).

En contexto, tras una caída de 7% en octubre, el sector metalúrgico volvió a registrar una variación negativa en su producción de 7,1% interanual en noviembre. En la comparación mensual, también marcó un rojo de 0,9%. De esta manera, acumula una contracción de -12,9% en lo que va del año, según el Departamento de Estudios Económicos de la Asociación de Industriales Metalúrgicos (ADIMRA).

La utilización de la capacidad instalada es del 50,5%, lo que representa una disminución de 4,5 puntos porcentuales respecto a noviembre de 2023 y se ubica 8,9 puntos porcentuales debajo del promedio del año pasado.

Al interior del sector metalúrgico, se observa una caída en todos los subsectores que componen este entramado industrial, a excepción de Maquinaria Agrícola y de Carrocerías y remolques, dos rubros que el año anterior habían sido de los más afectados por la sequía. Como resultado, ADIMRA indicó que hay una disminución interanual de 1,5% en el nivel de empleo de la actividad. Si se compara contra octubre, no se registraron variaciones.

FUENTE Y FOTOS: Infobae - Perfil