/ / EDUARDO BUZZI DIJO QUE LA BAJA DE RETENCIONES NO VA A GARANTIZAR MÁS LIQUIDACIÓN DE DÓLARES

El productor agropecuario advirtió que la medida del Gobierno es "un manotazo para tratar de agarrar algo de liquidez" y aseguró que el problema del sector es la suba de los costos.

"Es un manotazo para tratar de agarrar algo más de liquidez sojera. Es una medida de distracción o sea, manipuladora de la opinión pública. La verdad es que no va a haber más liquidación de granos y dólares. La reserva que hay que es del 25 ó 30%, no se estuvo liquidando sencillamente porque no se confía en el plan económico que se lleva adelante", explicó el dirigente en C5N.

El productor agropecuario remarcó que la rebaja de los impuestos no soluciona los inconvenientes que atraviesa el sector del campo y las economías regionales: "Hay claramente una distorsión entre los costos, el tipo de cambio, se cae el precio internacional, se ve la sequía, la gente confía solo en los granos. No le va a dar más liquidación".

Durante la entrevista con Minuto Uno, Buzzi expuso como ejemplo la importación de productos: "Hay dificultades crecientes de las economías regionales. Por ejemplo, hay un proceso de importación de tomates de Paraguay y limones de Egipto debido a los descalabros del proceso económico de este Gobierno, que es improvisado para las mayoría de la población, pero a los grandes ganadores se les da las mejores condiciones".

Reducción de las retenciones de los principales cultivos: cómo quedan las alícuotas

El secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, detalló las modificaciones en las alícuotas de las retenciones en los principales cultivos serán las siguientes:

La soja pasará del 33% al 26%.

Soja y derivados del 31% al 24,5%.

El trigo del 12% al 9,5%.

La cebada del 12% al 9,5%.

Sorgo del 12% al 9,5%.

Maíz del 12% al 9,5%.

Girasol del 7% al 5,5%.

FUENTE Y FOTOS: Minuto Uno