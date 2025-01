/ / LA EMPRESA SURCOS (EX CIAGRO) NO PUEDE PAGAR DEUDAS Y SE COMPLICA SU SITUACIÓN

Nuevo revés para la empresa Surcos: no puede pagar otra deuda y se complica aún más su situación. La fabricante de fitosanitarios informó que no podrá enfrentar el pago de un nuevo vencimiento por u$s 69.000. A un mes de haber entrado en default, la empresa busca una reestructuración. Actualmente, cuenta con dos fábricas - en Recreo y Florencio Varela- y produce fungicidas, herbicidas, insecticidas, fertilizantes, entre otros, que se venden en Argentina y se exportan a Uruguay, Bolivia y Colombia. Tiene 14 depósitos y 10 centros de distribución.

"Sin perjuicio de continuar realizando todas las medidas necesarias para adoptar una solución integral que permita asegurar el normal funcionamiento de la compañía, considerando, tal como se ha informado, que se ha detectado la inhibición general de bienes y el embargo de cuentas bancarias, se informa que la Sociedad se encuentra imposibilitada de abonar el séptimo pago de las obligaciones negociables Serie X VS, que asciende a la suma de u$s 69.025,46", indicó la empresa en el escrito.

La compañía es una de las mayores jugadoras del mercado local de fitosanitarios, que mueve u$s 4200 millones anuales, según su último balance. Hoy está a la espera de la apertura de un procedimiento preventivo de crisis (PPC), lo que le permitiría aliviar sus costos laborales, tanto con una flexibilización de las condiciones de sus convenios colectivos, como la aplicación de suspensiones o, directamente, despidos en su personal.

Además, la semana pasada, sufrió una nueva inhibición general de bienes y embargo judicial por más de $ 21 millones. La medida fue tomada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 3 de Santa Fe en respuesta a una demanda de Finlatina SA por una deuda de $ 50 millones, según informó la compañía en otro comunicado enviado a la CNV.

La empresa había caído en default a principios de diciembre, tras no poder cumplir con dos vencimientos: uno por u$s 3,5 millones y otro por más de $ 9300 millones. Surcos comunicó, en aquel momento, que no estaba en condiciones de hacer frente al pago de los pagarés bursátiles, debido a una "crisis de liquidez". Esta situación se vio agravada por una caída de más del 30% en las ventas de agroquímicos durante el año pasado. De cara a 2025, el sector espera un mercado 40% más reducido que el de 2024, con una facturación de alrededor de u$s 2900 millones.

Luego, en una nueva nota enviada a los reguladores bursátiles a última hora del lunes 23 de diciembre, Calvo precisó que la empresa sufrió una medida cautelar de inhibición general de bienes y un embargo por u$s 5.547.816, más otros u$s 2 millones, estimados "en forma provisoria" para afrontar el pago de intereses.

Surcos es una productora de fitosanitarios fundada en 1974 en Avellaneda, Santa Fe, por la familia Calvo. Originalmente llamada Ciagro, vendía insumos veterinarios y luego agroquímicos. En 2008, tras una escisión, pasó a llamarse Red Surcos y comenzó a producir fitosanitarios en plantas propias.

La crisis del campo se destapó hace algunas semanas, cuando tres empresas del agro informaron que no podrían hacer frente a sus vencimientos de deuda, a raíz de una fuerte inestabilidad financiera en sus flujos de fondo. Dos de ellas son productoras de agroquímicos, Surcos y Agrofina, y la tercera, Los Grobo Agropecuaria, controlante de la segunda.

Según datos del Banco Central, entre el 2 y el 6 de enero, Los Grobo Agropecuaria registró cheques sin fondos por $ 1376 millones. En tanto, Agrofina, también reportó tres cheques rebotados por $ 450 millones.

