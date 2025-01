/ / REUNIÓN ENTRE EL GOBIERNO NACIONAL Y EL CAMPO: ZDERO SOLICITA LA BAJA DE RETENCIONES AL SECTOR

En el marco de la reunión prevista entre el gobierno nacional y el Campo, el gobernador del Chaco, Leandro Zdero, volvió a manifestar su acompañamiento al sector y a solicitar que se lo alivie de las retenciones.

”A pesar, de la estrechez económica, se hizo un gran esfuerzo en la provincia para llegar con la asistencia a los productores para que puedan sembrar. Siempre apoyamos a nuestros productores, es fundamental que se tomen medidas y se puedan abordar los problemas que hoy enfrentan, entre ellos los precios internacionales bajos, una sequía histórica en todo el país, el aumento del combustible y también las retenciones”.

Por otra parte, el primer mandatario provincial, destacó que “nuestra alianza es con el campo” y no los consideramos “enemigos” como lo hacían antes. “Valoramos el esfuerzo de las familias, que trabajan sus chacras de sol a sol; por eso considero fundamental que se bajen las retenciones porque no pueden seguir soportando esta carga fiscal y productiva. Desde nuestra gestión, vamos a continuar con las líneas de créditos, con la vuelta del Progano, la mejora de los caminos rurales, la conectividad y la seguridad para nuestros productores ante los hechos delictivos que se producen en algunos lugares. Esperamos, que luego de este encuentro en Bs. As con las autoridades nacionales, lleguen las buenas noticias para el sector agropecuario”.

ZIMMERMANN CON ENTIDADES RURALES

Zdero remarcó también “que el campo dinamiza nuestra economía y si al campo le va bien, le va bien a cada una de las ciudades de la provincia; y por último, adelantó que el ministro de la cartera productiva del Chaco, Víctor Zimmermann mantendrá reuniones con entidades rurales la próxima semana a efectos de requerir rentabilidad para el sector”.

Periodismo365