/ / SÁENZ PEÑA: FUE A LA TERMINAL A VENDER UNA MOTO Y SE LA ROBARON

Un vecino de Presidencia Roque Sáenz Peña, coordinó ayer como punto de encuentro la Terminal de Ómnibus de nuestra ciudad para mostrar su moto a un sujeto interesado en comprarla. "Cuando llegué con la moto el tipo me pegó un empujón y me la robó. Se fue en dirección hacia el Barrio 713 Viviendas. Al observar las cámaras del Centro de Monitoreo Municipal, la víctima se encontró con la desagradable y sorpresiva noticia: "No hay cámaras de seguridad y vigilancia en la Terminal de Ómnibus". Tras ser denunciado el robo en sede policial, la División Investigaciones Complejas trabaja intensamente para dar con el rodado. El damnificado compartió su desafortunada experiencia en la red social Facebook.

Al contactar al presunto comprador de unos 30 años, que ya lo estaba esperando, éste pidió al dueño subirse a la moto pero lo hizo de manera intempestiva, empujando al propietario con la moto en marcha para darse a la fuga rápidamente en el rodado por calle 21 hacia el sector Este.

"Fue cuestión de segundos, me empujó y subió, vio que tenía la llave colocada y se fue con mi moto", detalló la víctima, agregando que su motocicleta está valuada en 3.500.000 pesos y que enseguida formalizó la correspondiente denuncia penal en Comisaría 1º.

Pero todo no terminó allí. Desesperado fue hasta el Centro de Monitoreo para individualizar al ladrón y seguir la ruta que hizo con su moto. "Me encontré con la sorpresa que en la Terminal de Ómnibus no tienen cámaras de seguridad y la única que hay está a 150 metros de ahí, y se ve algo pero muy de lejos", remarcó la víctima destacando que un comerciante de la zona detectó con sus cámaras particulares el paso del delincuente. Trabaja en el caso la División Investigaciones Complejas Sáenz Peña.

Periodismo365