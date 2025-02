/ / MEGAESTAFA CRIPTO: EL CREADOR DE $LIBRA RECIBIÓ AMENAZAS DE MUERTE Y SE MUDÓ JUNTO A SU FAMILIA A UN LUGAR SECRETO EN ESTADOS UNIDOS

Hayden Davis denunció haber recibido amenazas de muerte. Muchos de los afectados en varias partes del mundo difundieron su enojo por redes sociales. Algunos ya radicaron denuncias en la Justicia estadounidense. El creador de $LIBRA asegura que recibió amenazas de muerte. El 30 de enero se sacó una foto con Milei en la Casa Rosada, pero se conocieron en octubre del año pasado en un evento.

Hayden Davis, uno de los creadores del token $LIBRA, se mudó en las últimas horas junto a toda su familia a un lugar secreto tras recibir varias amenazas de muerte, pudo saber Infobae de sus allegados. “Contrató seguridad privada porque teme por su vida como dijo públicamente”, agregaron esas fuentes. Hasta ayer estaba en Dallas (Estados Unidos). Ahora su paradero es un misterio.

Davis estuvo tres veces en Argentina durante 2024. Pero su presencia recién trascendió el 30 de enero pasado, cuando se sacó una selfie junto al presidente Javier Milei en la Casa Rosada. Esa estadía en el país duró apenas 48 horas. Se alojó en el hotel Four Seasons junto a un asesor español, Arthur, con quien viaja a todos lados.

El emprendedor dio varias entrevistas desde que estalló el escándalo, pero luego de escuchar la entrevista del Presidente en TN se llamó a silencio como le recomendaban sus abogados. En una de sus apariciones públicas, Davis admitió que estuvo detrás de la memecoin de Melania Trump. “El memecoin Melania ya está disponible”, escribió la mujer de Trump el 19 de enero y adjuntó en su publicación de X la información para adquirir el token. “Voy a responder, pero esto me pondría en un gran peligro. Yo fui parte de eso”, confirmó en una entrevista con el periodista Stephen Findeisen.

La memecoin de Melani Trump no fue casualidad. Tal como adelantó este medio, Davis logró llamar la atención de Milei porque su familia tiene llegada directa con Donald Trump. “Su tío Glen, hermano de su padre Tom, es muy amigo de Donald”, dijo una fuente que lo acompañó en sus viajes por la Argentina.

El padre de Hayden es una pieza clave en los negocios de su hijo. En una entrevista que le hizo Hayden junto a su hermano Gideon, publicada en el podcast “Young Dumb & Woke”, Tom contó que estuvo preso por fraude y que fue investigado por el FBI. Ocurrió hace muchos años. “Después de cumplir su condena, Tom reinició su vida. Se convirtió en pastor y participó activamente en obras de caridad. Es empresario, orador, autor, y fue director ejecutivo de Children’s HopeChest durante 15 años, una organización benéfica centrada en ayudar a huérfanos y viudas en todo el mundo”, publicó el sitio Chain Catcher. Esa misma publicación revela que el padre de Hayden tuvo, junto a otros socios, una cadena de restaurantes en la costa este de Estados Unidos.

El hermano de Hayden, Gideon, apareció en algún momento como director ejecutivo de Kelsier Ventures, la empresa familiar. “En 2022, Gideon todavía era estudiante de tercer año en la Universidad, pero ya había comenzado a participar en la industria de la criptografía, trabajando en el proyecto DeFi Unlock y su proyecto de metaverso NeoNexus”, cuenta el sitio Chain Catcher.

Davis estuvo cuatro veces en el país desde que asumió Milei. En dos de esos viajes, pasó por la Casa Rosada junto a Mauricio Novelli, fundador de N&W Professional Traders. Según publicó el diario La Nación, ambos entraron a los despachos oficiales el 16 de julio y el 21 de noviembre.

Antes de esa visita a la Rosada, el emprendedor hizo una gira de negocios por el interior del país a bordo de un Hawker 800XP, matrícula LV-BBG, propiedad de una empresa privada. El 14 de noviembre, de acuerdo a los registros aeronáuticos a los que accedió este medio, viajó a la provincia de Neuquén. “Estaba tratando de vender un negocio en el rubro del petróleo”, contó una fuente que conoce el detalle de esos viajes.

Dos días después, el 16 de noviembre, a bordo de la misma aeronave, Harris viajó a la provincia de Salta. Al día siguiente aterrizó en el aeropuerto de Asunción. ¿Con quién se reunió? Todavía es un misterio.

Milei declaró en una entrevista con TN que conoció a Davis recién en octubre de 2024, durante el Tech Forum Argentina. “A mi vino Davis y me propone esto, lo conocí en la fintech de octubre de 2024, en ese contexto me propone armar una estructura que financie a emprendedores y así se pueda dar un crecimiento económico. Me pareció una herramienta interesante”, dijo.

Infobae accedió a una foto que registra ese encuentro en el hotel Libertador. La selfie quedó guardada en el celular de Hayden. En ese mismo teléfono, ahora se acumulan amenazas de muerte y mensajes de diferentes emisarios del Gobierno. Ese día, Milei también se fotografió junto a Julian Peh, CEO de KIP Protocol, otro de los involucrados en el escándalo de $LIBRA.

Al día siguiente del polémico posteo de Milei en X, la Oficina del Presidente informó que el encuentro fue el 19 de octubre. El comunicado oficial explicaba que de ese encuentro “debidamente asentado en el Registro de Audiencias Públicas, participaron el Presidente de la Nación; los representantes de la empresa KIP Protocol, Mauricio Novellli y Julian Peh; y el vocero presidencial, Manuel Adorni”.

La foto a la que accedió este medio confirma que también estuvo el misterioso Davis. Davis ya tiene abogados en Argentina y se pondrá a disposición de la Justicia apenas se concrete una imputación. Las miradas están puestas en el fiscal Eduardo Taiano, que regresa este jueves de una licencia. Deberá decidir si impulsa la denuncia que recayó en el juzgado de María Servini.

