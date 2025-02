/ / SÁENZ PEÑA - CONMOCIÓN: HALLAN MUERTAS A 14 PERSONAS EN CINCO DÍAS EN PLENA OLA DE CALOR

En la jornada de este miércoles fueron tres los fallecidos de 75, 76 y 86 años de edad, hallados a las 11.40, 13,50 y 17,45 horas respectivamente en los Barrios Obrero y 713 Viviendas, interviniendo la Fiscalía de Investigación Penal Nº 3 del Dr. Marcelo Soto. En todos los casos son personas mayores de edad que fallecieron en sus viviendas y fueron encontrados por familiares o vecinos. En ese contexto, en los últimos cinco días la Policía intervino en 14 decesos de similares características, informando el Médico Policial como "Muerte Natural - Paro Cardiorrespiratorio No Traumático" la causa de fallecimiento, salvo uno que no se pudo determinar causa de muerte. Profesionales médicos de distintas clínicas y sanatorios de Presidencia Roque Sáenz Peña consultados por Periodismo365, relacionaron los numerosos fallecimientos con el calor extremo y las condiciones de vida de una importante franja de la ciudadanía que en muchos casos ni siquiera tienen un ventilador para refrescarse. "Sin dudas que todas esas personas fallecieron como consecuencia de la ola de calor que este miércoles cumplió dos semanas. Cualquier adulto mayor de 70 años que no tenga ambientes refrigerados y sufra patologías de base, hipertensión, hipotensión, diabetes, adicciones varias, etc.; con temperaturas de 45 grados todos los días en una seguidilla sin parar, es muy probable que si no toma los recaudos correspondientes deje de existir por deshidratación o haga una muerte súbita. Si a eso le sumamos cortes de luz prolongados y también falta de agua estarán mucho más complicados", remarcaron los facultativos.

Al respecto, fuentes policiales informaron a Periodismo365 que en los últimos cinco días fueron 14 las intervenciones de efectivos pertenecientes a diferentes comisarías de la Policía del Chaco en Presidencia Roque Sáenz Peña. En referencia al hallazgo de personas fallecidas en domicilios de varios barrios saenzpeñenses, en casi todos los casos la causa de deceso fue "Muerte Natural por Paro Cardiorrespiratorio no traumático", las víctimas son mayores de 70 años, excepto un hombre de 58 que también fue hallado sin vida en su casa del Barrio Belgrano, donde residía solo. Cabe consignar que la mayoría de los fallecidos son de condición humilde y habitaban en barrios populosos de Presidencia Roque Sáenz Peña.

RECOMENDACIONES DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA DE LA NACIÓN ANTE UNA OLA DE CALOR EXTREMO

Olas de calor

Una ola de calor se define como un período excesivamente cálido en el cual las temperaturas máximas y mínimas superan, por lo menos durante 3 días consecutivos y en forma simultánea, ciertos valores que dependen de cada localidad.

A través del sistema de alertas tempranas por olas de calor y salud del Servicio Meteorológico Nacional se procura anticipar a la población, con la mayor antelación posible, situaciones meteorológicas extremas y sus posibles efectos en la salud.

Conocé si en tu localidad hay un alerta por olas de calor, los niveles de alerta y los efectos sobre tu salud

Recomendaciones antes del evento

Si hay alerta declarada:

Poné especial atención al tipo de Alerta por temperaturas extremas: calor emitida por el Servicio Meteorológico Nacional y buscá la información adecuada para los cuidados necesarios de tu salud y la de tu familia.

Con personas mayores, bebes, niños y niñas, personas embarazadas y en lactancia, personas con alguna enfermedad crónica o con sobrepeso, personas expuestas al calor en su ambiente laboral, quienes viven en situación de calle, y aquellas personas que consideres que pueden estar más expuestos por el impacto de la ola de calor, tmá algunas precauciones.

Aseguráte de que las mascotas y otros animales tengan agua y sombra.

Recomendaciones durante el evento

En lugares cerrados (casa, trabajo, otro):

Para evitar un golpe de calor:

Hidratáte, tomá agua con mayor frecuencia (aún cuando no sientas sed). Procurá siempre consumir agua segura.

Evitá bebidas con cafeína o con azúcar en exceso, muy frías o muy calientes.

Incorporá frutas y verduras a tu alimentación y evitá las comidas abundantes.

Evitá realizar actividad física intensa.

Con los más chicos:

Evitá esperar a que pidan agua. Ofrecéles continuamente líquidos, preferentemente agua o jugos naturales. En el caso de lactantes es recomendable darles el pecho de manera más frecuente.

Procurá que vistan con ropa holgada, liviana, de algodón y de colores claros.

Bañálos y mojáles el cuerpo con frecuencia.

Evitá que se expongan al sol, especialmente de 10 a 16 horas. En todo momento es recomendable colocarles gorro y protector solar.

Mantenélos en lugares bien ventilados o con aire acondicionado (ya sea en tu casa o en lugares públicos).

Prestá atención a signos de alerta como: sed intensa y sequedad en la boca, temperatura mayor a 39º C, sudoración excesiva, sensación de calor sofocante, piel seca, agotamiento, mareos o desmayo, dolores de estómago, falta de apetito, náuseas o vómitos, dolores de cabeza, entre otros.

En los bebés, es importante asegurarse de que la piel no se encuentre muy irritada por el sudor en el cuello, pecho, axilas, pliegues del codo y la zona del pañal.

Para el cuidado de tu salud en la vía pública: es recomendable evitar la exposición directa al sol en los horarios de mayor temperatura (de 10 a 16 horas), en especial de los bebés y niños pequeños. Además, es importante utilizar protección solar, mantenerse hidratado y consumir agua segura con mayor frecuencia (aún cuando no sientas sed).

Qué hacer con los alimentos y el agua:

Alimentos:

Mantené en la heladera aquellos alimentos que puedan echarse a perder debido al calor. Verificá la temperatura y control del buen funcionamiento de la heladera.

Arrojá a la basura cualquier alimento que pueda haber perdido la cadena de frío. Observá su olor, color o textura. Si son anormales descartálos.

Mantené los alimentos que pueden estar fuera de la heladera en lugares limpios y frescos y al resguardo de aberturas, superficies y/o fuentes de calor.

Tirá los alimentos perecederos (incluidos la carne, el pollo, el pescado, los huevos y las sobras) que hayan estado por 2 horas o más fuera del frío. Además, desechá todos los comestibles enlatados cuyos envases estén abiertos, dañados o inflados.

Agua: consumí siempre agua segura y mantenela correctamente envasada (en botellas o bidones limpios y cerrados) en la heladera, en lugares limpios y alejada de fuentes de calor.

