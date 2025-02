/ / SIGUIENDO A TRUMP, EL GOBIERNO DE MILEI ABANDONA LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD

El Presidente Javier Milei retirará a la Argentina de la Organización Mundial de la Salud. Lo hará oficial a través de un decreto. Los motivos incluyen el rechazo del Presidente al manejo del Covid-19 y el costo anual de ser miembro.

La medida se plasmará en un decreto que firmará el jefe de Estado y el canciller Gerardo Werthein. Sería la primera retirada de otras más en un espacio internacional que tiene previsto seguir Milei. El Acuerdo de París, por ejemplo, está en la mira, adelantó el diario La Nación.

Según anunció Adorni, la decisión de la gestión libertaria se sustenta en las profundas diferencias del Gobierno con la gestión sanitaria de la pandemia del Covid-19. “Junto al gobierno de Alberto Fernández nos llevaron al encierro más largo de la historia de la humanidad y a la falta de independencia frente a la influencia política de algunos estados”, declaró esta mañana el portavoz presidencial en su habitual conferencia de prensa desde Casa Rosada.

“Los argentinos no vamos a permitir que un organismo internacional intervenga en nuestra soberanía, mucho menos en nuestra salud”, sostuvo, además de resaltar que actualmente Argentina no recibe financiamiento por parte de la OMS para la gestión sanitaria. "Esta medida, como han dicho algunos en redes sociales, no representa pérdidas de fondos para el país ni afecta a la calidad de los servicios", añadió Adorni.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), perteneciente a las Naciones Unidas, es la encargada de liderar y coordinar los esfuerzos internacionales en materia de salud pública. Fundada en 1948, tiene su sede en Ginebra, Suiza, y para 2025 cuenta con 194 países miembros. Su misión principal es promover la salud, prevenir enfermedades y coordinar la respuesta global ante emergencias sanitarias.

Más allá de lo dicho en particular por el Gobierno, la retirada de Argentina de la OMS sigue los pasos de Estados Unidos. Apenas tomó el poder en enero, Trump firmó una orden ejecutiva para concretar la salida del país norteamericano alegando una “mala gestión” de la organización durante la pandemia de Covid-19, un supuesto fracaso para implementar reformas urgentes y falta de independencia y pagos “injustamente onerosos” exigidos a EE.UU.

Semejante medida traería problemas en programas de la OMS, especialmente aquellos relacionados con la tuberculosis, el VIH y otras emergencias sanitarias. Milei ya expresó varias veces públicamente su rechazo al manejo de la pandemia y el aislamiento preventivo. De hecho, en su libro "Pandemonics", del año 2020, el libertario calificó al aislamiento preventivo como un “delito de lesa humanidad” que atentó contra la libertad de las personas.

Desde el Gobierno nacional también justificaron el retiro de la OMS al costo económico que significa ser miembro. Fue estimado por las fuentes consultadas en alrededor de 10 millones de dólares al año, a lo que se suman gastos de sueldo, viáticos y asesores del representante argentino en ese organismo.

FUENTE Y FOTOS: Los Andes