/ / ALERTAN POR FALTA DE MANTENIMENTO DE RUTAS Y MOVILIZARÁN EN DEFENSA DE VIALIDAD NACIONAL

El sindicato de trabajadores viales convoca a movilizar en todo el país en defensa de la Dirección Nacional de Vialidad y alertan por la falta de mantenimiento de las rutas

El Sindicato Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (STVyARA), que lidera Graciela Aleñá, convocó para el próximo lunes a las 10 horas en la Plaza de los Dos Congresos a una “Marcha Vial Nacional”, que llegará al Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, en defensa de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y ante “las políticas concretas que analiza el gobierno nacional de desguace del mismo y el despido de trabajadores”. Se espera una masiva presencia de las secciónales de la DNV instaladas en cada provincia. Se entregará un petitorio a Diputados y Senadores y también al Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, encargado de amplias medidas de recortes que eliminan al organismo tal como hoy se lo conoce.

La “Marcha Vial Nacional” avanzará hacia el Ministerio de Economía, ubicado en Hipólito Yrigoyen 250, para entregar un documento al Ministro Luis Caputo donde se detallará el reclamo y la importancia que la entidad tiene para el desarrollo de la Argentina. Por último, finalizará a las 13hs en la Casa Central de la DNV, en Julio A. Roca y Av. Belgrano. El acto contará además con importantes apoyos de organizaciones sindicales afiliadas a la Confederación General del Trabajo (CGT) y a la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT).

“Es una locura, buscan diluir, achicar y reducir la DNV que mantiene miles de km de rutas nacionales, quedando no solo sin obras que ya no tenemos, sino del mantenimiento, una acción clave que ya ahora, por falta de presupuesto, está poniendo en riesgo la vida de millones de argentinos que las transitan. Todo por la obsesión enferma que tiene el presidente Javier Milei por ajustar a mansalva y sin criterio alguno”, sostuvo Graciela Aleñá. Y agregó: “Esta lucha no es nuestra, debe ser una bandera de lucha de cada argentino, ya que la vida de todos estará en riesgo si se concreta el ajuste como ya sabemos que está previsto. Ya el organismo está ahora desfinanciado adrede por este gobierno de extrema derecha, para así generar el falso argumento que somos ineficientes”, indicó Aleñá.

Cabe destacar que la marcha, que fue convocada a nivel nacional por el STVyARA, contará con una importante concurrencia y con trabajadores que asistirán del interior del país. En este sentido, desde el gremio afirmaron que “en época de Menem resistimos el cierre del organismo por Cavallo y no pudieron. Hoy mantenemos la misma convicción de defensa de un patrimonio que es de todos los argentinos”.

Los trabajadores viales tienen previsto distribuir folletos informativos del reclamo, durante la primera parte del acto, entregando un petitorio en Congreso de la Nación para que “los legisladores tomen cartas en el asunto y eviten la destrucción de la DNV”, indicó Aleñá.

La sindicalista adelantó como ejemplo que en el 2025 no está contemplada la implementación del “Operativo Nieve”, que realiza la DNV, y es una acción estratégica en las rutas nacionales como en los distintos pasos fronterizos. “Lo que vemos es de una negligencia enorme del gobierno, sin importarle la vida de los ciudadanos”, remató.

FUENTE Y FOTOS: InfoGremiales