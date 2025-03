/ / SÁENZ PEÑA: EL CONSEJO CONSULTIVO RECONOCIÓ A LAS MUJERES EN SU DÍA

Como todos los años, el Consejo Consultivo de la Mujer realiza un acto de reconocimiento a mujeres que desarrollan sus actividades en distintos ámbitos de la sociedad. En tal sentido, el día sábado 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, se realizó el acto donde 33 mujeres saenzpeñenses recibieron una mención especial.

"Simplemente agradecerles como responsable del gobierno local por el aporte que cada uno de ustedes ha hecho a lo largo de toda su vida en la construcción de esta ciudad. Este no es un día de celebración, es un día de reflexión, es un día de meditar, de pensar en los derechos y la igualdad que todavía falta construir como sociedad, es un momento para recordar a las mujeres que ya no están por los distintos motivos. Pero también es un momento de reconocimiento de honor y me parece que reconocer con felicidad en este caso a la vida cada una de las homenajeadas hoy por el gran aporte y la gran construcción que han realizado precisamente por una sociedad más justa e igualitaria. Que encontremos el camino de ser iguales de caminar juntos a la par de reconocer la potencialidad de la mujer en ese doble, triple y cuádruple rol que lleva adelante y que muchas veces a los hombres hasta nos cuesta incluso terminar de comprenderla, así que en este día especial, mi reconocimiento a cada una de ustedes y en ustedes a todas las mujeres de esta ciudad, dijo el Intendente".

Durante el acto fueron reconocidas mujeres de distintos ámbitos como la salud, educación, deportistas, emprendedoras, influencers, mujeres de la cultura, emprendedoras y demás. Las reconocidas fueron: Susana Montivero, Nuria Guillén, Gisela Valverde, Marianela Atamanzuk, Mariela Mercadín, Tamara Díaz, Alejandra Forcillo, Romina Gómez, Florencia Arias, Antonella González, Amalia Acuña, Estela Sozoniuk, Ana Torres, Verónica Wilcovski, Romina Chicolino, Nely Sosa, Gisela Sosa, Mariana Petris, Alejandra López, Mónica Pradier, Paola Pintos, Carolina Buitrago, Giselle Gauna, Lelia Díaz, Marita Cabrera, Pamela Parra, Estela Acevedo, Giselle Villalba, Patricia Chamorro, Miriam Fernández, Marta Molina, Laura Luque y Laura Marrodán.

Periodismo365