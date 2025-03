/ / SÁENZ PEÑA - VIOLENTO ASALTO A UN ALUMNO DE ESCUELA PRIMARIA: "LO AGARRÓ UNA PATOTA"

La inseguridad en Presidencia Roque Sáenz Peña se refleja en hechos delictivos que florecen a cada momento en diferentes sectores de la segunda ciudad del Chaco. Ahora, un alumno de escuela primaria fue víctima de un violento asalto por parte de una patota en el Barrio 713 Viviendas. "Por suerte no lo golpearon pero lo agarraron entre todos y lo zamarrearon a mi hijo para robarle la mochila con todos los útiles, mientras lo insultaban. No se acuerda pero eran varios de los delincuentes que abundan en esta zona. Pedimos más presencia policial, más prevención, no se ven los patrulleros pasar por este sector en un barrio tan populoso como el nuestro. Encima lo asaltaron a 100 metros de la Comisaría 3º", lamentó su padre en contacto con Periodismo365. La familia publicó en redes sociales la desagradable experiencia que le tocó pasar a su hijo de 11 años.

Las mismas fuentes agregaron que el estudiante de primaria "llegó corriendo desesperado y llorando a la casa. Estaba muy asustado y nosotros también nos asustamos porque creímos que lo habían herido o algo así. Gracias a Dios no lo golpearon pero igualmente por el susto que tiene, ahora no quiere salir. Esto ocurrió a 100 metros de la Comisaría 3º, en toda esta zona permanentemente hay malvivientes merodeando y no es la primera vez que asaltan a niños. Por eso pedimos por favor más prevención, más presencia policial porque si dejamos que el delito crezca puede pasar algo mucho más grave con los niños del barrio. La Policía tiene que hacer más recorridos por la zona, es muy peligrosa sobre todo a la noche", remarcaron.

Finalmente, el padre del menor, comentó a Periodismo365 que cuando su hijo llegó llorando a la casa, "salimos con familiares y vecinos a buscar a los ladrones y también la mochila que todavía no la encontramos. Es una mochila grande color negro con todos los útiles, era nueva y le compramos todo con mucho sacrificio porque yo soy albañil y mi esposa es ama de casa. En este barrio también corre mucha droga y roban lo que encuentren para comprarla. Por ahora no vamos a hacer la denuncia policial porque ya hubo varios robos, los vecinos denuncian y no se soluciona nada", lamentó.

