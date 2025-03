/ / SÁENZ PEÑA: YA HAY CIERRES DE COMERCIOS POR EL TARIFAZO DE LUZ

Advierten de que el golpe social puede ser mucho mayor aún, como consecuencia del impacto negativo de las tarifas de luz en las mipymes del interior chaqueño.

A los usuarios de la empresa Secheep no le alcanzan las explicaciones técnicas: "Abandonamos el barco, amigos, no se puede laburar así, esto es un mazazo que termina con las aspiraciones de emprendedores como nosotros", lamentó un pequeño industrial de la ciudad que tiene tres empleados y que ahora tendrá que reducir su actividad.

"Acá tocamos fondo, de casi $900.000 que pagábamos se nos fue a $2.400.000, así que ponemos bandera blanca, vengan nomás, llévense todo, pero que el Estado se haga cargo de los cuatro empleados que tenemos", protestó enardecido el dueño de un comercio céntrico que se trasladara a un barrio de la ciudad, pero será atendido por sus familiares.

Testimonios como estos abundan en todo el interior del Chaco y al parecer aún "no se entiende que no se entiende que en el gobierno no haya estudiado el impacto social que a va tener esto", remarcó un comerciante de Tres Isletas.

"Pido que todo el directorio de esa empresa y sus empleados en solidaridad con los laburantes se bajen el 40% de los sueldos de Suiza que ganan, a ver si les va a gustar", apuntó Marianela, una comerciante de Villa Berthet.

"EL AUMENTO VINO DE BUENOS AIRES"

Los clientes de Secheep de toda la provincia tendrán que pagar un altísimo ajuste tarifario, marcado por variaciones que dependen del tipo de factura y del nivel de consumo. Mediante sus redes de información, el gobierno a través de Secheep salió a explicar que "este incremento es el resultado de decisiones a nivel nacional y ya ha sido confirmado desde hace tres meses". "El aumento vino de Buenos Aires, ahí a nivel nacional se tomó esa decisión", explicaron.

"TENDRÉ QUE SALIR A VENDER EN LA CALLE"

Desde Las Breñas, el comerciante de frutas, verduras y huevos, Sebastián Álvarez, evaluó que "no solo el calor y la falta de lluvia se está llevando todo, sino también don Secheep". Sin mediar palabras, el joven emprendedor sostuvo que "este aumento de 250% más, ya no tiene relación por el lado que lo mires, no puede ser de $120.000 a $ 420.000 cada boleta, creo que para un local comercial ya es para liquidarlo, para sacarlo del circuito ¿no se dan cuenta los gobernantes?", se preguntó.

"Con los mismos artefactos y el mismo consumo de siempre, de $120.000 pasé a pagar $420.000", reveló; y agregó: "Dejen de abusarse de la gente, los votamos para que cambien las cosas, pero a favor de los que laburamos, de los que le ponemos el pecho a toda esta situación tan desastrosa que venimos aguantando desde años". "Y si tengo que cerrar porque no puedo pagar la luz, tendré que salir a vender en la calle. ¿Y qué le digo a mi changada que labura conmigo?, que los tengo que dejar sin un plato de comida?", se preguntó.

